Таропрогноз на 4-10 грудня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро - це колода з 78 карт, яка поділяється на старші та молодці аркани, тобто таємниці. Старші аркани Таро свідчать про важливі події у житті, а молодші розповідають побут. Оскільки підсвідоме не може говорити з нами нормальною мовою, то передає послання від всесвіту у вигляді символів, які зображені на картах Таро, тому їх так легко трактувати навіть людям різних національностей.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас цього тижня за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді — інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Вісімка жезлів"

Ця карта повідомляє про бажання рухатися вперед, дію, новини, можливості. Йдеться про вибір пріоритетів, роз'яснення своїх намірів, стрімкі дії, отримання важливого повідомлення, швидкий розвиток, зміну рішень, невизначеність ситуації та розуміння її суті.

"Вісімка жезлів" символізує незакінчений рух. Ця карта підказує звернути увагу на інтуїтивні ідеї та внутрішні порухи, які викликані реакцією на певну подію.

Настав час визначити, що ви хочете робити далі. Також слід зрозуміти чи правильні ваші дію у той, чи інший момент. Зараз необхідні швидкі та рішучі дії. Домогтися бажаного можна лише ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про уважність, готовність до дій, логіку і гострий розум, мудрість, яка заснована на досвіді, висловлення своїх планів, пошук фактів, озвучення своїх планів, нові ідеї, чесний погляд на життя, молодість душі.

Проте водночас, слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути непередбачуваними, але зараз варто очікувати будь-якого розв’язку подій. Продемонструйте силу власного розуму. Потрібно навчитися розв’язувати складні завдання і випробовувати силу волі. Слід побачити істину, протидіяти страхам.

Вчіться далі та зберігайте тверезе мислення. Впевнено дивіться у майбутнє. Іноді варто спитати поради у інших.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.

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