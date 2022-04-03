Таропрогноз на 4-10 квітня 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на 4-10 квітня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють на трішки зазирнути у наше майбутнє.

Карти Таро тривалий час залишаються досить популярним засобом для того, щоб дізнатися ймовірне майбутнє. З поширенням книгодрукування вони отримали гідне місце серед когорти інших інструментів для ворожіння, можливо, навіть обійшовши руни та звичні нам карти.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 4-10 квітня 2022 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня на 4-10 квітня 2022 року - "Вісімка жезлів"

"Тільки перед", - говорить карта Таро під назвою "Вісімка жезлів". Ця карта належить, як випливає з назви, з масті жезлів, вона "відповідає" за рух вперед, розвиток та емоційність. У стандартній колоді карт вона нагадує хрестову масть. Також карта належить до молодших арканів карт Таро, що символізують більш побутові події.

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Ця карта говорить про те, що у стосунках та коханні настав час діяти. Рухайтеся вперед і ви отримаєте нові можливості. Проте варто замислитися над новими пріоритетами, пояснити свої наміри чи отримати важливе повідомлення. Одним словом, - глибше розуміти ситуацію.

Ця карта також розповідає про рух, неперервний та швидкий. Прислухайтеся до своєї інтуїції. Вона вчить нас, що отримати бажане можна лише рішучими діями. Ваш розум має бути відкритим для будь-якої можливості, яка допоможе вам розібратися у ситуації. В повітрі витає чимало ідей, тому спробуйте ними скористатися.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня на 4-10 квітня 2022 року - "Паж жезлів"

Ця карта, як і попередня, належить до масті жезлів. Проте вона представляє так звані карти двору або фігурні карти. Вони можуть позначати і звичні події у вашому житті, але в деяких випадках вказують на конкретних людей. Зокрема, пажі - це зазвичай молоді люди або діти. Тому приділіть їм увагу.

Карта повідомляє про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня на 4-10 квітня 2022 року - "Колісниця"

Ця карта належить до старших арканів, тобто таємниць карт Таро. Зазвичай йдеться не про побутові події у житті, а саме доленосні. Такі карти не мають аналогів у звичній нам колоді карт.

Ця карта говорить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про погоню "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переоцінити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися від суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

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