Таропрогноз на 4-10 листопада 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Читайте, що підготував вам всесвіту у таропрогнозі на 4-10 листопада 2024 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня - "Двійка пентаклів"

Сферу кохання та почуттів протягом тижня характеризуватиме карта "Двійка пентаклів". Пентаклі пов'язані зі стихією землі та належать до молодших арканів, про які йшлося вище. Вона говорить про те, що не варто зараз пов'язуватися чіткими любовними обіцянками. Спробуйте різні можливості та проявляйте гнучкість, фліртуйте і насолоджуйтеся. Парам, які вже тривалий час перебувають разом, варто замислитися, наскільки легко вони можуть пристосуватися до змін у житті. Чи часто ви буваєте жартівниками, чи, навпаки, — дуже серйозними у стосунках.

Міцні почуття неможливі без змін. Спробуйте вміло жонглювати обставинами, при цьому вам відкриються нові можливості й ви зможете ухвалити рішення. Якщо криза у ваших стосунках неминуча, то поставтесь до цього легко. Природні злети та падіння життя привели вас до цієї кризи. Повірте в те, що почуття винесуть вас на поверхню, просто пристосовуйтеся до змін.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

А ось ситуацію у сфері кар’єри та роботи ілюструє карта "П’ятірка пентаклів". У Таро немає позитивних чи негативних карт. Кожна з них показує світло і темряву. Проте, говорячи про п’ятірку пентаклів, тобто, монет або дисків, можна зауважити, що вона, все ж таки негативна, бо віщує фінансові лихоліття. Вона каже, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не чекайте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Пам’ятайте про те, що криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта повідомляє про досягнення, очищення, незалежність та певну самовпевненість. Також вона розповідає про великий виграш, контроль над ситуацією, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду всіма благами життя, зміни на краще, самовпевненість і вплив, вміння отримувати вигоду.

Наближається час, коли справи будуть виконані, тому прийшов час подумати і про себе. Помізкуйте над тим, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність, чи ви боїтеся стати впевненими в собі або думаєте, що не маєте нікому нічого доводити.

Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте впевненість у собі. Проте є ризик, що ви почнете йти за своїми бажаннями.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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