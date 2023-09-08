Таропрогноз на 4-10 вересня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час залишаються досить популярним засобом для того, щоб дізнатися ймовірне майбутнє. З поширенням книгодрукування вони отримали гідне місце серед когорти інших інструментів для ворожіння, можливо, навіть обійшовши руни та звичні нам карти.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 4-10 вересня 2023 року - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня на 4-10 вересня 2023 року - "Двійка пентаклів"

Сферу кохання та почуттів протягом тижня характеризуватиме карта "Двійка пентаклів". Пентаклі пов'язані зі стихією землі та належать до молодших арканів, про які йшлося вище. Вона говорить про те, що не варто зараз пов'язуватися чіткими любовними обіцянками. Спробуйте різні можливості та проявляйте гнучкість, фліртуйте і насолоджуйтеся. Парам, які вже тривалий час перебувають разом, варто замислитися, наскільки легко вони можуть пристосуватися до змін у житті. Чи часто ви буваєте жартівниками, чи, навпаки, — дуже серйозними у стосунках.

Міцні почуття неможливі без змін. Спробуйте вміло жонглювати обставинами, при цьому вам відкриються нові можливості й ви зможете ухвалити рішення. Якщо криза у ваших стосунках неминуча, то поставтесь до цього легко. Природні злети та падіння життя привели вас до цієї кризи. Повірте в те, що почуття винесуть вас на поверхню, просто пристосовуйтеся до змін.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня - 4-10 вересня 2023 року "Туз мечів"

Ця карта належить до масті мечів, які пов'язані зі стихією повітря та уособлюють гострий розум, випробування та боротьбу. Туз є апофеозом певної масті.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

Також читайте Таропрогноз на квітень 2022 року: що карти нам віщують

Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз жезлів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня - 4-10 вересня 2023 року "Трійка пентаклів"

Наступний тиждень можна чітко можна описати за допомогою карти Таро, яка називається "Трійка пентаклів". Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

Не ходіть колами. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

Також читайте таропрогноз на 2023 рік і дізнайтеся, що карти нам пророкують.