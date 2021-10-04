Таропрогноз на 4-10 жовтня: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють зрозуміти, що ми хочемо далі

Ніхто не знає, коли та хто придумав карти Таро, але уже протягом багатьох століть вони захоплюють людей красою виконання, метафоричністю викладу ідей, які в них закладені та можливістю читання ймовірного майбутнього. Пам’ятаємо, що карти Таро з’явилися в епоху Середньовіччя та Відродження, тому на них значний вплив мали й християнські цінності.

А для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз на 4-10 жовтня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді - інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Також читайте Таропрогноз на жовтень: що карти нам віщують

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду - період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші точки зору.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Страшний суд"

Ця карта вказує на звільнення, засудження, внутрішній конфлікт, трансформацію та зміни. Вона нагадує, що настав час відповісти за зроблене у минулому, переоцінити свої цінності, досягнути мети тощо.

Настає час для того, щоб знайти істину. Зробіть вибір самі і не звинувачуйте потім інших у ваших проблемах. Позбавтеся від старих поглядів на життя, які не є правильними. Визнайте, що взяли на себе занадто велику відповідальність за щастя інших людей.

Досить ухвалювати рішення на основі неприємних фактів, знищить всі перешкоди, час побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

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