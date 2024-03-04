Таропрогноз на 4-11 березня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, у XXI столітті стали фактично символом нової епохи, - руху у культурі, релігії, філософії, науці. Йдеться про зростання значення індивідуального світосприйняття в духовних шуканнях та змішання різнорідних культурних, релігійних і наукових традицій тощо. На розвиток карт Таро мало вплив і християнство, і язичництво, тому цей інструмент для ворожіння сміливо можна назвати атрибутом New Age, адже якщо ви не ворожите на картах, то точно чули про них або бачили у фільмах.

А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на наступний тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Також ця карта належить до масті Таро жезлів і пов'язана з вогнем. Ця пов'язана з сміливістю, рухом вперед та бажанням розвитку.

Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші точки зору.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж кубків"

Ця карта повідомляє про душевні пориви, чуттєвість та сприйнятливість. Зараз потрібно у справах демонструвати свої почуття, довіряти своїй інтуїції, йти за творчими ідеями та прощати інших людей.

Ця карта підказує про початок чогось нового, але варто бути обережними. Нині потрібно додати більше творчості у ваше життя. Пориньте головою у справи та отримайте значний результат.

Також помізкуйте над тим, що ви вносите в свою справу та якого результату очікуєте. Трішки сміливих фантазій вам не завадить.

Також читайте Таропрогноз на березень 2024 року: що карти нам віщують

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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