 Таропрогноз на 5-10 грудня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро усе сильніше проникають у нашу культуру і є частиною життя навіть тих людей, які не пов'язані з містикою чи магією. Картами Таро користуються і психологи, і коучі, адже використовують їх як інструмент самопізнання.



А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на 5-10 грудня від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка мечів"

Ця карта свідчить про душевну рану, розчарування та відмову. Проте, для того, щоб далі рухатися у стосунках, варто зрозуміти саму суть проблеми. Доведеться потурбуватися про тріумф логіки над емоціями. В деяких пар не виключений розрив стосунків та відчуття внутрішнього болю. Вам доведеться усвідомити болісну правду, а можливо, й ухвалити рішення, яке йде наперекір вашим почуттям. Остерігайтеся обману близької людини.

Також йдеться про те, що через злість щодо ситуації зі стосунками, ви волієте робити боляче іншим або приховуєте свої ревнощі. Будь-які знання принесуть скорботу.

Що б там не сталося, передовсім слід бути чесним з самим собою. Ця карта, окрім розчарування в коханні, говорить про те, що слід з ясною головою усвідомлювати сутність проблеми, але для цього слід володіти повним самоконтролем, що буває важко, особливо, коли ваше серце намагаються розбити.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз пентаклів"

Раніше, коли у розкладі з'являлася ця карта, то просто припиняли ворожити, щоб не "прогадати" своє щастя. Проте нині змінилося ставлення до карт Таро, а тому розповімо більше про цю карту.

Вона свідчить про нагороду, процвітання, родючість, але водночас - і про реальне ставлення до життя. Серед її значень - практичне досягнення мети, результати, до яких можна торкнутися, реальну владу, довіру у будь-якій ситуації.

Також вона вказує на нову справу, пошуки щастя та занурення у реальний світ. Настав час отримати користь зі всього. Не час будувати повітряні замки, потрібно потурбуватися про реальні плани і ретельно опрацювати всі деталі. Використайте ваші практичні знання та вміння заради себе і свого майбутнього. Насолоджуйтеся своїм щастям.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Страшний суд"

Ця карта розповідає про осуд, але водночас - важливість внутрішнього голосу, трансформацію, звільнення тощо. Але вона нагадує про розплату за дії, які були вчинені у минулому. Але й нагадує про переоцінку та відродження, досягнення мети.

Протягом цього тижня не варто когось звинувачувати, навіть самого себе. Потрібно позбавитися від старих поглядів, які не були правильними. Зараз настав час взяти новий старт, відкинути минуле і перестати відчувати вину за вчинені дії.

У підсумку ви зможете подолати перешкоди, побачити нові можливості та зробити правильний вибір.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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