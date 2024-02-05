Таропрогноз на 5-11 лютого 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро тривалий час є вірними помічниками людей у пошуках істини та ймовірного майбутнього. Також вони дозволяють зазирнути у недалеке минуле та зрозуміти, чому ми вчинили так, а не інакше. Завдяки цьому інструменту для ворожіння ви можете дізнатися більше про свою душу та запланувати свій подальший розвиток.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді - інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду - період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Королева жезлів"

Ця карта, яка належить до так званих карт двору або придворних карт, розповідає про магнетизм, лідерство, оптимізм та самовпевненість. Вона свідчить про захоплення власною справою, приязність та відкритість, харизму та творчість, можливість безстрашно приймати виклики, оживлення атмосфери, вічний оптимізм та гордість.

"Королева жезлів" точно знає, чого хоче і що збирається робити. Можливо, у вашому житті та русі кар'єрними сходами з'являться яскраві та харизматичні жінки.

Направте всі сили на досягнення ділового та фінансового успіху. Виберіть новий напрям у житті, використовуючи інтуїцію. Якщо ви з головою підете у розв'язання якоїсь проблеми та з оптимізмом будете зустрічати будь-які зміни або можливості для розвитку, то у вас має бути запас впевненості у собі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Самітник"

Ця карта розповідає про проникливість, розсудливість. Вона натякає на пошук внутрішньої мудрості, бажання дістатися правди за будь-яку ціну, бажання до самотності, потребу у самоаналізі, пошук напрямку і керівництва у житті тощо.

Зараз вам потрібно шукати відповіді всередині себе, зробити певне підбивання підсумків, взяти перерву у гонитві, яка називається життям, відмовитися від чужих думок, щоб керуватися власними. Ця карта свідчить і про те, що все слід ретельно зважити, щоб зробити правильний вибір.

Нині вам необхідне зцілення душі, щоб завойовувати нові висоти. Довіряйте собі, щоб вийти з темряви. Дослухайтеся до поради доброго друга, члена сім'ї або мудрого наставника.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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