Таропрогноз на 5-11 серпня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це колода із 78 карт, що з'явилася у Середньовіччі і використовується в наші дні переважно для ворожіння. Карти Таро є системою графічних образів, які можуть бути оформлені, як колода карт, коли вони використовуються для гри або ворожіння, а також можуть бути просто набором графічних образів (або навіть словесних описів образів), коли вони використовуються як символи.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на стосунки, ентузіазм і шанси. "Паж жезлів" повідомляє про бажання рухатися у новому напрямку, з захватом приймати пропозиції.

Також ця карта в буквальному сенсі вказує на чарівного прихильника та чесну людину.

У сфері кохання потрібно дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, та отримати натхнення від перспектив. Можливо, вашим стосункам варто вийти на новий рівень або у вас зав'яжеться з кимось легкий флірт.

Якщо у вас уже існують тривалі стосунки, ви маєте поглянути на них під іншим кутом зору, щоб знову відродити почуття.

До того ж очікується період великого оптимізму та пристрасті. Відкрийтеся цим відчуттям та отримуйте задоволення від життя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про гнучкість і вміння жонглювати в різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливим є вміння вхопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з усмішкою і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а отже, і в самих собі. Не дайте змінам застати вас зненацька, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка кубків"

Не переймайтеся тим, куди приведе вас окремий крок. Тільки той, хто дивиться далеко, знаходить правильний шлях.

Для того, щоб розвиватися фінансово, передовсім звільніться від старої "трясовини". І лише тоді сміливо крокуйте вперед. Ви про це не пошкодуєте. Спробуйте те, на що раніше не наважувалися. Але спершу трохи погуляйте на самоті та добряче все обміркуйте.

Подумайте про те, що тримає вас за попередні провали. Чи можете ви звільнитися від цих обмежень. Перед вами стоїть цілком досяжна мета, але потрібно звільнитися від старих уявлень і звичок. Прокладіть новий шлях, навіть якщо спочатку він буде важким. Пам’ятайте про те, що мужність — це страх, який прочитав молитву.

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Нагадаємо, що раніше ми писали про значення карти Таро "Маг".

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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