Таропрогноз на 5-11 вересня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро, усупереч поширеній думці, не пророкують майбутнє. Вони лише показують ймовірне майбутнє. Адже воно залежить тільки від наших власних дій та вчинків.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Шістка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, розповідає про ностальгію, грайливість та певну інфантильність. Ця карта радить для поступу у стосунках прийняти свою внутрішню дитину, позитивно ставитися до життя, трішки замислюватися про минуле, адже у ньому криються підказки до нашого майбутнього.

Також читайте Ретроградний Юпітер 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Нагадайте собі й партнеру ті сентиментальні моменти, які бували у вас раніше. Примиріться з тим, що вам не подобається у стосунках, адже людей змінювати дуже важко, а про особливості слід було домовлятися "на березі".

Знайдіть в собі трішки юнацького запалу, беріть відповідальність за свій вибір, позитивно ставтеся до інших людей та впустіть у своє життя любов.

Таропрогноз на роботу та кар’єру

Карта тижня "Король пентаклів"

Ця карта повідомляє про надійність, кмітливість, матеріалізм, підприємливість та підтримку. Вона розповідає, що поруч з вами є харизматична особистість, діловий лідер, фінансовий консультант, у якого вам варто повчитися практичності та стабільності, рішучості та непохитності. Щоб рухатися далі, зверніть увагу на компетентний та серйозний підхід до справ, відповідальну життєву позицію.

Потрібно діяти рішуче, відчувати ситуацію та бути міцним, мов скеля. Додайте енергії, впевненості та харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією. Проте, коли справи та фінанси поглинають вас, страждають стосунки з іншими людьми.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Сімка жезлів"

Ця карта, як і попередня, належить до молодших арканів Таро, вона розповідає про захист, цілі та отримання переваг. Зараз ви не хочете рухатися з місця з принципу, проте це - неправильна позиція. Також вас заповнює бажання розраховувати лише на свої сили.

Карта натякає, що потрібно з розумом реагувати на кинуті вам виклики та впевнено казати "ні". Утримуйте внутрішнє бажання до руйнування всередині. Будьте рішучими у складній ситуації та стійкими у спілкуванні з ворогами. Не втягуйтеся у беззмістовну боротьбу та агресивну взаємодію.

Міцно стійте на ногах та відстоюйте свої права та принципи. Протягом цього тижня доведеться боротися не лише з зовнішніми проблемами, але й з внутрішніми демонами та страхами, але ви вийдете переможцем з цього герцю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також:

Чи можуть планети змінити долю людини - ведичний астролог Ігор Нехаєв