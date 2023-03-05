Таропрогноз на 6-12 березня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро протягом сотень років використовують як інструмент для ворожіння. Та лише у XX столітті їх почали використовувати психологи у якості метафоричних карт. Карти Таро можуть розповісти не лише про ймовірне майбутнє, а й про наші страхи, бажання, мрії, виклики та проблеми тощо.

Дізнайтеся, що очікує вас протягом 6-12 березня року за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Самітник"

Ця карта Таро символізує пошук внутрішньої мудрості, страх відкриття таємниць, бажання дізнатися правду за будь-яку ціну та потребу у самоаналізі. Йдеться про те, що перед будівництвом стосунків варто спочатку розібратися з власними комплексами.

Зараз варто замислитися - рухатися далі чи розривати стосунки, чого ви від них хочете насправді. Зробіть перерву у гонитві під назвою стосунки, відмовтеся від чужих думок про ваше кохання. Потрібно все зважити, щоб рухатися далі. Не кидайтеся у річку пристрасті сторч головою.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка жезлів"

Ця карта говорить про суперництво, дрібні проблеми, маленькі неприємності та виклики. Проте - це лише порожні балачки, а не серйозні сварки. Єдине з чим зараз варто боротися на роботі - це ситуації, коли оточення нав'язує вам свої думки. Перестаньте у русі кар'єрними сходами дратуватися через дрібниці.

Також спочатку наведіть лад з вашими прагненнями у кар'єрі, а тоді вже рухайтеся до нових вершин. Час знайти істинні пріоритети. Спробуйте співпрацювати з колегами, які вас оточують, а не боротися з ними.

Таропрогноз на фінанси

Карта тижня "Королева мечів"

Щоб здобути більше, будьте серйозними, об'єктивними та цілеспрямованими. Зараз хороший, та водночас важкий час, щоб досягнути обраної мети. Проявіть силу волі й характер. Для того, щоб отримати те, чого ви прагнете, варто пригасити емоції.

Швидко розв'язуйте свої проблеми. Чітко усвідомте, де треба діяти, а де — перечекати. Адекватно оцінюйте близьких вам людей та ситуацію. Ваші знання також допоможуть вам досягти результатів.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди здійснюються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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