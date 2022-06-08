Таропрогноз на 6-12 червня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють знайти певну опору у непевні часи.

Вік карт Таро сягає понад півтисячі років, проте донині вони не втратили своєї актуальності, а трансформувалися не лише в інструмент ворожок і читачів Таро, але в робочий інструмент для психологів. Доречно мати й вдома колоду карт Таро, щоб час від часу зазирати у ймовірне майбутнє.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 6-12 червня 2022 "Вісімка кубків"

Ця карта свідчить про важливість зміни напрямку, прорив та відмову від чогось. Також вона розповідає про можливі нові обв'язки, звикання до нового стилю життя, ухиляння від проблем, подорож всередину себе, пошук духовної істини, розуміння того, що настав час змін, бажання до кращого.

Також ця карта означає перехідний період. Зараз чудовий час, щоб все кинути та почати рухатися у правильному напрямку або змінити свої життєві пріоритети.

Нині ваше коло життєвого балансу порушене. Ця карта підказує, що попри наше тверде переконання в тому, що у нас в сім'ї та коханні все гаразд, все йде не так добре, як нам здається на перший погляд. Якщо ми поглянемо довкола себе, то зможемо відновити нашу властивість долати перешкоди.

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Слід запам'ятати, що в житті немає нічого постійного, окрім самих змін. І саме ця карта нагадує нам, що все тече та все змінюється. Від нас йдуть близькі люди, ми когось кидаємо. І ця карта позначає "контрольний пункт" цих змін. Тому добряче обдумуйте те, що відбувається, ваші почуття та страхи, щоб об'єктивно оцінити те, що відбувається довкола.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 6-12 червня 2022 "Король пентаклів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць, розповідає про надійність, матеріалізм, підтримку та витримку. Вона повідомляє про харизматичну особистість, ділового лідера, фінансового консультанта. Коли з'являється ця карта, то йдеться про практичність, стабільність, рішучість, компетентний та серйозний підхід, відповідальну життєву позицію.

Ця карта розповідає про людей, які досягнули успіху, позбавилися від комплексів та отримати властивість бути на крок попереду інших. Він вміє діяти рішуче і надійний, мов скеля. Насолоджуйтеся своєю справою та пишайтеся своїми досягненнями. Ви поженете плоди своєї діяльності, доб'єтеся розуміння та вийдете на верхню ступінь своєї кар'єри. У вас вистачить енергії, впевненості і харизми, щоб впоратися з будь-якою ситуацією.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 6-12 червня 2022 "Лицар жезлів"

Ця карта розповідає про рух вперед, пристрасть та нетерпіння. Також вона повідомляє певну черствість, ентузіазм, але порожні обіцянки, перебільшення правди, небажання зробити крок назустріч, певну ненадійність.

Ця карта підказує, що у всього є позитивний і негативний бік. І лише ви визначаєте ставлення до ситуацій. Настав час проявити жагу до життя. Знайдіть собі зухвалість і не бійтеся стати іншою людиною.

На своєму життєвому шляху будьте уважними до інших людей.

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