Таропрогноз на 6-12 грудня 2021 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють дізнатися більше про ймовірне майбутнє.

Таро — це карткова колода з чітко вираженою структурою. Карти Таро з'явилися близько 1430 року в Італії. Спочатку вони використовувалися для салонних ігор, проте пізніше додалися езотеричні та символічні трактування. Сучасний бум на карти Таро охопив планету у 70-х роках XX століття і триває до сьогодні.

Таро не показує майбутнього. Щодня ми робимо сотні та тисячі виборів, а тому спрогнозувати наше майбутнє неможливо. Можливо лише знайти точки на нашому життєвому шляху, які необхідно пройти, щоб гармонійно далі розвиватися. Для цього і служать Таро — щоб дати вам підказку, як діяти далі, а ви зможете після цього проаналізувати свої вчинки та створити своєрідний план дій на майбутнє.

Карти Таро допомагають полегшити наш рух життям, тому дізнайтеся більше про прийдешній тиждень - 6-12 грудня - у таропрогнозі від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у паску традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта говорить про емоційне задоволення, чуттєвість, прості радощі життя, коли мрії стають реальністю, насичене життя, веселу компанію. Проте водночас варто пам'ятати про відповідальність за наслідки наших бажань і усвідомлювати, що ви насправді хочете від життя. Адже занадто часто ми хочемо одне, а коли отримуємо бажане, то виявляється, що хотіли цілком іншого.

А ще ви настільки задоволені собою і своїми досягненнями, що не можете прийняти іншу точку зору. Також на життєвому шляху вам доведеться боротися з власними слабкостями.

Пам'ятайте, що мрії стають реальністю, але "курчат восени рахують".

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король жезлів"

Ця карта свідчить про владу, самовпевненість, життєва сила, драматизм, майстерність. Ви можете стати сильним лідером, прикладом для наслідування, додайте театральності і харизми, бажання до самореалізації, Зараз ви бажаєте радощів життя, проте розумієте і ризик, який заснований на інтуїції.

Зараз ви маєте наповнитися живою енергією з відтінком театральності, яку будете вносити у будь-яку справу. Також вам доведеться вчитися на своїх помилках та визнати межі своїх можливостей, розвивати нові навички, завдяки цьому ви зможете просунутися вперед, відкинувши зарозумілість та суєтність. Вам потрібно подивитися на себе збоку, можливо, хоч і не до кінця об'єктивно, тому що ви зараз занадто високо піднялися над світом.

Настав час піти на ризик, тому що ви отримали знання та впевненість у собі. Поверніться лицем до людей, але йдіть своїм шляхом.

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