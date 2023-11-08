Таропрогноз на 6-12 листопада 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро - це інструмент для ворожіння, який з'явився у Середньовіччі і донині використовується як засіб для пророкування майбутнього. Карти Таро є системою символічних зображень, яку у певний спосіб трактує той, хто на них ворожить. Окультисти вважають карти Таро ключем до відповідей на всі запитання.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Четвірка мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про важливість перепочинку, тимчасовий прихисток, очікування, перемир'я, внутрішні страхи, привидів минулих почуттів.

Вона розповідає, що потрібно знайти моменти для усамітнення та спокою, знайти своє місце у цьому світі, спокій, погляд на ситуацію з іншого боку, відновлення сил, критична оцінка своїх цілей, відмова від боротьби.

Ця карта підказує, що зараз чимало що не дозволяє вам рухатися далі. Ви відчуваєте себе у тупику зі своїми страхами та невпевненістю, яка викликана невдачами, болем, розчаруванням. Потрібно тверезо обдумати свої страхи і вони зникнуть.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Королева жезлів"

Ця карта, яка належить до так званих карт двору або придворних карт, розповідає про магнетизм, лідерство, оптимізм та самовпевненість. Вона свідчить про захоплення власною справою, приязність та відкритість, харизму та творчість, можливість безстрашно приймати виклики, оживлення атмосфери, вічний оптимізм та гордість.

"Королева жезлів" точно знає, чого хоче і що збирається робити. Можливо, у вашому житті та русі кар'єрними сходами з'являться яскраві та харизматичні жінки.

Направте всі сили на досягнення ділового та фінансового успіху. Виберіть новий напрям у житті, використовуючи інтуїцію. Якщо ви з головою підете у розв'язання якоїсь проблеми та з оптимізмом будете зустрічати будь-які зміни або можливості для розвитку, то у вас має бути запас впевненості у собі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Колісниця"

Ця карта Таро розповідає про силу волі, впертість, сміливість. Зараз потрібно зробити ривок вперед, контролювати свої думки та почуття, вибрати правильний шлях, досягати успіху, кидатися у ризиковані авантюри, але не забувати і про духовні пошуки.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати тільки сильна самомотивація або впертість. Наберіться терпіння, ви подолаєте всі перепони на своєму шляху, не дозволяйте успіху вириватися з ваших рук. В досягненні вашої мети вам допоможе самоконтроль. Ви маєте взяти життя у свої руки та ліквідувати своїх супротивників у своєму таборі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме силу духу й натхнення змінити своє життя на краще.

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