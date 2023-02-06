Таропрогноз на 6-12 лютого 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро — це одна з величезної кількості "драбин", яка веде в глибини душі. Також Таро пробуджує інтуїцію — це міст поміж холодною раціональністю інтелекту і світами містичних фантазій.

Для того, щоб дізнатися більше про власне майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта свідчить про новий погляд на життя, новини, ентузіазм та шанси. Вона розповідає про бажання піти у новому напрямку, певні пропозиції, чарівних залицяльників, чесних людей, а іноді - інфантильне ставлення до справ та перевірку своїх сил.

Зараз настав час розпочати щось нове, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, отримати натхнення від перспектив. Можливо, ці нові можливості з'являться у коханні, а, можливо, йдеться про легкий флірт, який ні до чого не зобов'язує. Подивіться на нинішні стосунки під іншим кутом зору, щоб оживити кохання і заново оживити почуття. Також вірогідно, що вас відірве від поточних справ незнайома людина або спрагле бажання отримати бажане. А ось інфантильне ставлення тільки заважатиме нормальним взаєминам і серйозним планам.

Попереду - період великого оптимізму та пристрасного захоплення життям.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Паж мечів"

Ця карта говорить про важливість очікування, готовність до дій, логіку і гострий розум. Вона підказує про важливість мудрості, яка заснована на досвіді, чіткого планування, пошук фактів, нових ідей, чесного погляду на життя та молодості душі.

Якщо з'являється ця карта, то слід бути готовими до випробувань долі. Вони можуть бути найрізноманітнішими, тому варто очікувати будь-якого розв'язку ситуації. Ви можете логічно висловлювати свої ідеї та знайти найкращий вихід з певної ситуації.

Ця карта говорить, що варто частіше демонструвати силу свого розуму. Також потрібно тверезо оцінювати свої бажання та дивитися на факти. Зараз йдеться про випробування вашого інтелекту, пропонуючи розв'язати важкі завдання. Потрібно відкрити очі, побачити істину, протидіяти страху. Тому вчіться та тверезо мисліть. Впевнено дивіться у майбутнє.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка кубків"

Ця карта повідомляє про дружбу, свято, командний дух та родючість. Також вона свідчить про достаток та зцілення, приємне товариство, нових друзів, спільне свято, команду однодумців, подарунки від людей або долі, вдале завершення певної справи.

"Трійка кубків" передбачає вміння ділитися радістю і оптимізмом з іншими людьми, початок взаємодій з якоюсь групою людей, які розділяють ваші погляди та ідеї. Немає значення, заведете ви собі нових друзів чи станете повноцінним членом команди, - ця карта передбачає спільне переживання людських почуттів таких як співчуття та симпатія.

Ви зможете отримати щастя та безпеку, тільки спілкуючись з іншими людьми. Настав час будувати нові плани. Насолоджуйтеся життям з новими друзями. Не варто відділяти свято від щоденних справ, адже це дуже допомагає творчості, генерування нових ідей, якщо ви волієте творити у взаємодії з групою однодумців.