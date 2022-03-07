Таропрогноз на 7-13 березня 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають заспокоїтися у важку хвилину.

Карти Таро є унікальним способом ворожіння, адже на 78 листівках символічно зображені сфера кохання, фінансів, інтелекту та боротьба за краще життя. Карти Таро давно перестали бути "інструментом для обраних" і будь-хто може їх трактувати, лише трохи повправлявшись. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень - 7-13 березня 2022 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Двійка жезлів"

Сердечні справи протягом прийдешнього тижня характеризує карта Таро під назвою "Двійка жезлів", яка належить до молодших арканів, тобто таємниць карт Таро. Ця карта також представляє стихію жезлів, що символізує енергійність та дієвість.

Ця карта радить бути дипломатичними, проте не сильно зв’язувати себе ланцюгами кохання. Будьте відкритими у своєму рішенні. Спробуйте помедитувати й помізкувати над тим, чому ви у стосунках іноді поводитесь нейтрально, що забуваєте про обов’язки й втрачаєте інтерес до партнера.

Подумайте, як ви можете надихати одне одного. Також пам’ятайте про те, що раніше потрібного часу з погляду всесвіту нічого не вирішиться. У найкращому випадку все стане на свої місця, але є значний ризик розвитку патової ситуації. Ця карта Таро говорить і про те, що партнери повинні подолати свій страх і озвучити подальші наміри про стосунки, аби закласти тим самим міцний фундамент для розвитку.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Лицар жезлів"

Стан робочих справ протягом наступних семи днів ілюструє карта Таро під назвою "Лицар жезлів", вона належить до так званих фігурних карт або карт двору та представляє стихію жезлів, про яку йшлося вище. Згідно з порадами Таро, карта говорить про те, що "досить чекати, варто спробувати погратися з вогнем і не обпектися".

Добряче замисліться над тим чи не випускаєте ви щось важливе під час щоденної робочої метушні. Краще радійте тому моменту, коли ви "горите" на роботі, дійте і це беззаперечно дасть успішні плоди. Піддайте жару, наберіться мужності й покажіть, що ви можете трудитися зі всіх сил. Кайфуйте від справи самі та надихайте внутрішнім вогнем інших людей.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Вісімка кубків"

Не турбуйтеся про те, куди приведе вас окремий крок. Тільки той, хто дивиться далеко, знаходить правильний шлях. Такими філософськими словами можна схарактеризувати наступну карту Таро під назвою "Вісімка кубків", яка буде символізувати усі наступі сім днів щодо фінансів у вашому житті. Ця карта належить до молодших арканів Таро і представляє стихію пентаклів, яка відповідає за гроші та фінанси.

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Для того, щоб розвиватися фінансово, передовсім звільніться від старої "трясовини". І лише тоді — сміливо крокуйте вперед. Ви про це не пошкодуєте. Спробуйте те, на що раніше не наважувалися. Але спершу трішки погуляйте на самоті та добряче все обдумайте.

Подумайте про те, що тримає вас за попередні провали. Чи можете ви звільнитися від цих обмежень. Перед вами стоїть цілком досяжна мета, але потрібно звільнитися від старих уявлень та звичок. Прокладіть новий шлях, навіть якщо спочатку він буде важким. Пам’ятайте про те, що мужність — це страх, який прочитав молитву.

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