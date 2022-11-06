Таропрогноз на 7-13 листопада 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро є найзнаменитішою та найзагадковішою з усіх відомих систем ворожінь. Досі не відомо як точний час, так і місце появи цих карт. Існує чимало ворожінь, що використовують методику Таро. За допомогою цієї таємничої системи ворожіння та самопізнання можна дізнатися більше про своє майбутнє.

Для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Також ця карта належить до масті Таро жезлів і пов'язана з вогнем. Ця пов'язана з сміливістю, рухом вперед та бажанням розвитку.

Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король кубків"

Ця карта говорить про те, що у ситуації у якій ви опинилися, варто проявити стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Нині слід перевірити на вірність почуття, чи не зводять вони зараз вас на манівці. Співчувайте чужим хибам та вадам. Проте стримуйте власні почуття, проте - не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію. Створіть спокійну атмосферу.

Будьте впевненими в обраному шляху. Спокійно ставтеся до подій довкола. Правильно виконуйте свою роботу, усвідомлюйте та враховуйте обставини. Прийміть свої слабкі та сильні сторони.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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