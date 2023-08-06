Таропрогноз на 7-13 серпня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро - це чудовий порадник, який може допомогти вам стати кращою версією себе. Також ви можете звернутися до них за допомогою у будь-який час доби. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Трійка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона розповідає про досягнення вершини, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, бажання йти за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння сенсу своїх дій.

Це дуже творча карта, яка закликає досліджувати власні можливості. Зараз ви подолали певний етап у своєму житті, тому слід озирнутися довкола, що рухатися далі, перед тим, як обрати новий шлях.

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Зараз настав час подумати, що вам треба, а від чого слід позбавитися. Потрібно застосувати свої знання про цей світ і показати іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви маєте сміливо рухатися вперед.

Ця карта повідомляє про комунікації, щедрість, щастя, гру, творчість та ріст. Вона свідчить про нову дружбу, позбавлення від ілюзій та повну ясність, віру в себе, великі успіхи та досягнення, матеріальне щастя.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Четвірка мечів"

Ця карта говорить про важливість відпочинку, тимчасовий прихисток, певні очікування, внутрішні страхи, привиди минулих почуттів, вимушене усамітнення і спокій, отримання свого місця у світі, погляд на ситуацію збоку, відновлення сил, критичну оцінку своїх цілей, відмову від боротьби за потреби.

Минуле заважає вам рухатися далі. Ви зайшли в тупик і паралізовані своїми страхами та невпевненістю, яку нав'язали вам минулі невдачі, біль, розчарування та зради. Необхідно тверезо обдумати свої страхи - і вони зникнуть.

Протистояння з іншими людьми зараз недоречне. Краще відступити, подумати і побачити справжню суть ситуації. Передихніть, щоб підготуватися до майбутніх подій і переживань.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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