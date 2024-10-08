Таропрогноз на 7-13 жовтня 2024 року: що карти нам віщуюють

Карти Таро приваблюють людей своєю начебто містикою та магією, проте здавна насправді є своєрідними дзеркалами душі, де можна побачити своє ймовірне майбутнє або дізнатися, чого ви насправді прагнете. Тому їх використовують у своїй роботі і психотерапевти. Дізнайтеся, що очікує вас у за допомогою тарологічного прогнозу від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Маг"

Ця карта розповідає про ініціативу, мотивацію, повне усвідомлення та дій. Вона повідомляє про активну життєву позицію, самореалізацію, знання, яке є ключем до успіху, цілеспрямованість. Проте водночас не слід думати про те, що ви знаєте все на світі. Ця карта символізує і зв'язок поміж внутрішнім та зовнішнім світом й нагадує про те, що підсвідомі бажання можуть змінити хід подій.

Зараз потрібно стати гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Ви також можете стати керівником для друга або партнера, щоб допомогти їм зробити правильний вибір. Вашим головним союзником має стати сильна самомотивація, яка допоможе надихати інших своїми ідеями.

Також ця карта свідчить про сильну чоловічу сексуальну енергію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Світ"

Ця карта повідомляє про завершеність, задоволення, свободу, звільнення від страхів. Вона свідчить про нагороду за тяжку працю, щасливе завершення ходу подій, внутрішній спокій, який буде захистом від життєвих викликів, початок нової справи, яка принесе плоди у майбутньому.

Ця карта - дуже позитивна. Вона каже, що настав час усвідомлювати себе, свої можливості та повністю брати відповідальність за своє життя. Зараз ви прийшли до згоди з собою та оточенням й отримали уявлення про свої внутрішні цінності. Нині у вас є шанс отримати хорошу роботу. Яку б ціну не довелося заплатити, ви знаєте, що слід рухатися до своєї мети, не оглядаючись на інші можливості.

Ви маєте задати собі наступні запитання: "На що ви справді здатні?", "Хто ви є?","Що потрібно зробити, щоб пробудити свій потенціал?" та рухатися далі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Паж пентаклів"

Ця карта свідчить про раціоналістичний підхід, мету, концентровані зусилля, прогрес, нові проєкти, стимул до змін, пошук нових шансів, усвідомлення своїх можливостей, бажання до процвітання, новини про гроші, працьовитих людей.

Настав час стати практичними, ставити перед собою реальну мету або розпочинати новий проєкт. Перед вами відкривається низка можливостей і ваша мета - не проґавити їх. Також йдеться про шанс змінити професію.

Спитайте себе, на що ви насправді здатні? Чи ви можете рухатися далі? Зробіть так, щоб ваші обов'язки приносили вам задоволення. Також ретельно плануйте свої дії.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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