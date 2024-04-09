Таропрогноз на 8-14 квітня 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють осягнути людське життя на кілька кроків уперед. Це чудовий спосіб зрозуміти куди рухатися далі, а чого краще не уникати. Завдяки ворожінню на картах Таро можна дізнатися і минуле, щоб зрозуміти, які вчинки не варто було робити та до чого вони призвели.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Маг"

Ця карта розповідає про ініціативу, мотивацію, повне усвідомлення та дій. Вона повідомляє про активну життєву позицію, самореалізацію, знання, яке є ключем до успіху, цілеспрямованість. Проте водночас не слід думати про те, що ви знаєте все на світі. Ця карта символізує і зв'язок поміж внутрішнім та зовнішнім світом й нагадує про те, що підсвідомі бажання можуть змінити хід подій.

Зараз потрібно стати гнучким та прислухатися до внутрішнього голосу. Ви також можете стати керівником для друга або партнера, щоб допомогти їм зробити правильний вибір. Вашим головним союзником має стати сильна самомотивація, яка допоможе надихати інших своїми ідеями.

Також ця карта свідчить про сильну чоловічу сексуальну енергію.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

Ця карта Таро розповідає, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не очікуйте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "П'ятірка мечів"

Ця карта оповідає про завоювання, поразку, непотрібну перемогу, визнання меж своїх можливостей, конфлікт інтересів. Ця карта повідомляє про безнадійну ситуацію, бажання думати тільки про себе, відчуття поразки, вороже ставлення.

Ця карта підказує, що слід усвідомити межі власних можливостей та зрозуміти, чому трапляються поразки у вашому житті. Зараз потрібно замислитися про власну вигоду. Не варто й брехати самому собі.

Щоб там не сталося, ви можете стикнутися з ворожим оточенням та вступити в боротьбу з невідомим кінцем, яка дозволить вам побачити, що інші люди теж обмежені у власних можливостях, як і ви.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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