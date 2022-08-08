Таропрогноз на 8-14 серпня 2022: що карти нам віщують

Карти Таро здавна приваблюють людей своїми таємницями та підказками про подальше майбутнє. Також вони дають змогу зрозуміти, що ви хочете насправді, куди рухатися далі, які кроки вчинити далі тощо.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 8-14 серпня 2022 "Четвірка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз та егоїзм. Вона розповідає про розчарування та можливий розрив стосунків, бажання йти своїм шляхом, але й невпевненість у собі, необхідність зцілення душевних ран, душевну черствість, відмову від подарунків долі, пасивність та апатію, застій у житті.

"Четвірка кубків" говорить про час, коли ми йдемо в себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і не хочете ділитися з іншими ні думками, ні почуттями. В цей період ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі, саме він може освітитися спалахом творчої активності, якщо, звісно, ми збережемо мотивацію до схожих справ.

Не варто все брати близько до серця. Не думайте, що вас ніхто не любить. Ця апатія лише означає емоційну кризу, саме тому потрібно відкрити ширше очі й зрозуміти, що доля дарує вам подарунки, а невдовзі до вас повернуться самомотивація та внутрішня гармонія, варто докласти трохи зусиль. Проте ніхто це не зробить за вас. Розуміння себе може стати першим кроком до відродження.

Ця карта свідчить про гнучкість та вміння жонглювати у різних життєвих ситуаціях. Вона повідомляє про вмілий стан справ, пристосування до очікувань, одночасне виконання кількох справ, розв'язання чималої кількості проблем, впевненість у собі, спілкування з іншими людьми, вміння спіймати свій час за хвіст, розуміння змін, які відбуваються навкруги.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 8-14 серпня 2022 "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з посмішкою і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, значить, і в самому собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Ця карта розповідає про прямодійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму, активне розв'язання проблем, об'єктивний погляд на світ, завищені вимоги, справедливу думку, патріархальні цінності, гнучкість і обережність, інтелектуальні властивості.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 8-14 серпня 2022 "Король мечів"

Ця карта підказує про важливість розлогих знань і гострого розуму. "Король мечів" підказує, що слід бути принципіальними, варто використовувати свій розум для розв'язання проблем. Настав час справити зі своїми страхами і тоді ви побачите істину крізь обман, доберетеся до самої суті речей, силою вашого розуму розв'язати будь-який конфлікт. Цей король символізує дію, тому ви можете кинути інтелектуальний виклик іншим людям, але спочатку переконайтеся, що ваші ідеї можуть стати реальністю і є результатом ретельного дослідження проблеми. Ця карта радить казати правду в очі, але тільки з позиції безпристрасного судді.

Розбудіть власну рішучість. Менше довіряйте інтуїції та почуттям - нині інтелект також необхідний як і почуття. Об'єднайте вашу чуттєвість з аналітичним підходом до ситуації.

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