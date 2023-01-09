Таропрогноз на 9-15 січня 2023: що карти нам віщують 

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому в Середні віки в Італії, досі турбують думки містиків та дослідників. Про карти Таро написано чимало матеріалів, як і про історію цього інструменту для ворожіння, так і про саме мистецтво мантики.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на прийдешній тиждень - 9-15 січня 2023 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня 9-15 січня 2023 року "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свою точку зору, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня 9-15 січня 2023 року "Туз мечів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів Таро, розповідає про чистоту. правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона натякає, що потрібно позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати явища, усвідомлювати, що добре, а що - погано, стикнутися віч-на-віч з реальністю, аналізувати свою мотивацію, проявляти винахідливість та гостроту розуму.

Щось у вашій душі зараз потребує значного вираження, йдеться про бажання виділятися з натовпу або потреба у справедливості. Ця карта свідчить і про те, що потрібно скористатися логікою та внутрішньою впевненістю під час протистоянь з різноманітними життєвими труднощами. Довіряйте собі, не сумнівайтеся у внутрішніх прагненнях, будьте готові до дій та усвідомлюйте власні можливості.

Час подивитися правді у вічі та відмовитися від гіркоти розчарувань минулого, бо інакше ви не зможете рухатися далі. Це карта також говорить про рішучість та максимальну чесність, в тому числі - і з самим собою. Ви зіштовхнетеся з випробуваннями, але коли ви їх подолаєте, то максимально покращите ваше життя.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня 9-15 січня 2023 року "Дев'ятка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про готовність, захист, силу та усвідомлення. Вона повідомляє про ваше відчуття беззахисності, побудови "стін про всяк випадок", нагадування про минулі невдачі. Водночас вона говорить про розвиток сили, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, наполегливість та підозрілість до чужих дій.

"Дев'ятка жезлів" повідомляє і про те, який би період не підходив у вашому житті до завершення, ви готові рухатися далі. Навчіться бачити свої сильні та слабкі сторони, визнавати свої недоліки та розуміти свій потенціал, чутливо реагувати на поточні події та долати всі труднощі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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