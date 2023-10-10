Таропрогноз на 9-15 жовтня 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, у XXI столітті стали фактично символом нової епохи, - руху у культурі, релігії, філософії, науці. Йдеться про зростання значення індивідуального світосприйняття в духовних шуканнях та змішання різнорідних культурних, релігійних і наукових традицій тощо. На розвиток карт Таро мало вплив і християнство, і язичництво, тому цей інструмент для ворожіння сміливо можна назвати атрибутом New Age, адже якщо ви не ворожите на картах, то точно чули про них або бачили у фільмах.

А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Дев'ятка кубків"

Ця карта розповідає про здійснення бажань, емоційне задоволення, чуттєвість тощо. Ваші мрії незабаром стануть реальність, якщо, звісно, докласти до цього зусиль. Також йдеться про прості радощі життя, веселу компанію та нетерпимість до будь-яких обмежень. Не забувайте за відповідальність за свої бажання перед Всесвітом.

Пишайтеся своїми досягненнями, радійте своїй справі. Але будете обережними - занадто довго грітися у променях власної слави теж не варто. Пам'ятайте про те, що заздрість породжує образи, знищує любов і змушує заздрісників скористатися маніпуляціями. Звертайте увагу і на інші точки зору.

Зараз всі шанси Всесвіту - на вашому боці.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Король кубків"

Ця карта говорить про те, що у ситуації у якій ви опинилися, варто проявити стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Нині слід перевірити на вірність почуття, чи не зводять вони зараз вас на манівці. Співчувайте чужим хибам та вадам. Проте стримуйте власні почуття, проте - не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію. Створіть спокійну атмосферу.

Будьте впевненими в обраному шляху. Спокійно ставтеся до подій довкола. Правильно виконуйте свою роботу, усвідомлюйте та враховуйте обставини. Прийміть свої слабкі та сильні сторони.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні й сонячні затемнення 2023 року.

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