Таропрогноз на грудень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро - це чудовий порадник, який може допомогти вам стати кращою версією себе. Також ви можете звернутися до них за допомогою у будь-який час доби. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на грудень 2024 року - від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Колесо Фортуни"

Ця карта свідчить про неминучість, успіх, почуття часу, поворотний момент, долю. Вона підказує, що в житті нічого не визначено, окрім самої невизначеності, а кожний момент пов'язаний з початком нового циклу. Шукайте збіги, вчіться бачити цикли та ситуації, які повторюються, ловіть відчуття того, що вас несе потік, не упускайте можливість спіймати свій другий шанс, а успіх стукається у ваші двері. Очікуйте непередбачуваних подій.

Ви вільні у своєму виборі, який може або покращити ваше життя, або закинути вас у прірву. Якщо з'являється ця карта, то ви виявляєтеся у великому потоці або стаєте частиною великого циклу. Найголовніше тут - не сподіватися на "долю", а взяти на себе відповідальність за свої дії. Не думайте, що весь світ проти вас, влийтеся у космічний танець та станьте його частиною, будьте самі його хореографом. Ви готові почати все з чистого листа або кинутися у велику авантюру. В цей момент розпочинається нова фаза вашого життя, хочете ви цього чи ні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Дев'ятка мечів"

Ця карта розповідає про мучеництво, переповнення емоціями, тривогу. Вона повідомляє про тривожні думки, усвідомлення неправильності своїх дій, бажання повернутися у минуле, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття невпевненості та вразливості.

Ця карта може здатися жахливою, але вона підказує, що темні часи скоро закінчаться. Ви можете підняти голову та побачити, що навіть у такій критичній ситуації можна побачити сонячне світло з глибини горя та відчаю. Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Знайдіть причини, які гальмують ваш рух вперед. Якщо ви так завантажені нинішніми проблемами, то як ви можете будувати подальші плани? Обирайте нові пріоритети. Іноді достатньо зовсім невеликих змін у погляді на ту чи іншу подію, щоб стався кардинальний зсув щодо ставлення до життя.

Таропрогноз на фінанси

Карта місяця "Дев'ятка жезлів"

Ця карта повідомляє про готовність, захист, силу та усвідомленість. Водночас вона свідчить і про відчуття беззахисності, побудову захисту "про всяк випадок", згадки про минулі невдачі, турботу про майбутнє, розвиток сили через самоусвідомлення, готовність до всього, підозрілість до чужих дій, наполегливість тощо.

"Дев'ятка жезлів" переконує, що який би період не підходив би до завершення, ця карта вказує на те, що ви готові рухатися далі. Розвиваючи свою внутрішню силу, ви набралися мудрості та дійшли до повного усвідомлення, що не хочете повторення печального досвіду минулого.

Будьте уважні та усвідомлюйте свою вразливість, але не переходьте у глухий захист. Навчіться бачити свої слабкі та сильні сторони, признавати свої недоліки, але усвідомлювати свій потенціал, чутливо реагувати на події та долати всі труднощі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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