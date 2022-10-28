Таропрогноз на коридор затемнень 25 жовтня - 8 листопада 2022: гороскоп для всіх знаків зодіаку

Кожен коридор затемнень на нас впливає по-різному, але всі вони руйнують бар'єри та старий порядок, несуть зміни до таких сфер, як свобода, розвиток, самореалізація. Після кожного коридору затемнень на людей чекають кардинальні перебудови в їхньому житті.

Руйнуватиметься все, в чому не було стабільності: нещирі і негармонічні відносини, нелюба робота, нестабільні фінансові справи, неправильні цілі. Особисте життя теж практично завжди потрапляє під удар.

Тому пропонуємо вашій увазі гороскоп для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич на період другого коридору затемнень у 2022 році

Читайте детальний і точний гороскоп для всіх знаків зодіаку нижче:

ОВЕН (21 березня-20 квітня)

Карта дня "Паж кубків"

Працюйте над почуттями. У любові прагніть більшого. На роботі прислухайтеся до власної інтуїції.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня-21 травня)

Карта дня "Королева мечів"

Сконцентруйтеся на інтелектуальному розвитку. Ваші почуття можуть образити. У русі кар'єрними сходами захищайте свою позицію.

БЛИЗНЯТА (22 травня-21 червня)

Карта дня "Шістка мечів"

На побуті не має концентруватися все життя. У любові очікуйте викликів. На роботі вас чекають випробування.

РАК (22 червня-22 липня)

Карта дня "Паж пентаклів"

Працюйте над власним розвитком. На роботі дійте активніше. А у стосунках замисліться, чого ви хочете від фінансів та почуттів.

ЛЕВ (23 липня-23 серпня)

Карта дня "Зірка"

Потрібно досягнути баланс. У стосунках знайдіть рівновагу між почуттями та розумом. На роботі все просто чудово.

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ДІВА (24 серпня-23 вересня)

Карта дня "Дев'ятка мечів"

Попереду будуть випробування. Але ви зі всім впораєтеся. У стосунках приховайте ваші почуття. На роботі уникайте проблем.

ТЕРЕЗИ (24 вересня-23 жовтня)

Карта дня "Шістка кубків"

Працюйте над стосунками. Не забувайте про друзів. На роботі знайдіть однодумців.

СКОРПІОН (23 жовтня-22 листопада)

Карта дня "Туз мечів"

Дізнайтеся більше. У стосунках не варто ображати партнера. На роботі дійте сміливо.

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СТРІЛЕЦЬ (23 листопада-22 грудня)

Карта дня "Башта"

Будуть зміни. У стосунках замисліться як перезавантажити почуття. На роботі потурбуйтеся про запасний варіант.

КОЗОРІГ (23 грудня-20 січня)

Карта дня "Туз кубків"

Пориньте у почуття. На роботі варто прислухатися до внутрішнього голосу. У русі кар'єрними сходами сподівайтеся на підтримку друзів.

ВОДОЛІЙ (21 січня-20 лютого)

Карта дня "П'ятірка кубків"

Іноді буває сумно. У стосунках може бути боляче. На роботі працюйте краще.

РИБИ (21 лютого-20 березня)

Карта дня "Дурень"

Не бійтеся робити перший крок. А на роботі розпочніть новий проєкт. У стосунках спробуйте щось нове.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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