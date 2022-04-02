Таропрогноз на квітень 2022 року: що карти нам віщують

Таропрогноз на квітень 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро допомагають знайти баланс.

Карти Таро з'явилися відносно нещодавно - кілька століть тому, проте вже давно стали чи не найпопулярнішим інструментом для ворожіння.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на місяць - квітень 2022 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на квітень 2022 року - "Сімка кубків"

"Сімка кубків" належить до молодших арканів карт Таро, тобто тих таємниць Таро, які розповідають про досить побутові речі у нашому житті. Масть кубків пов'язана з сердечними справами - любов'ю та душевними випробуваннями. Також вона "відповідає" за стихію води, а у стандартній колоді карт - це черва.

Ця карта говорить про реальність та мрії. Вона закликає протягом прийдешнього місяця замислитися, що для вас реальність, а що — мрії? Про що говорять ваші мрії? Чи мрієте ви про реальне чи про ілюзорне? У період кризи доцільно переглянути свої мрії, щоб "перетопити" їх у горнилі випробувань.

Якщо ви перебуваєте у стосунках або закохані по вуха, то прийшов час насолодитися вашими почуттями. Проте слід бути обережними та не дивитися на все довкола через "рожеві окуляри" кохання, аби не потрапити у солодкі сіті ілюзій.

Частіше дослухайтеся до голосу серця. Фантазуйте, і тоді картинки з вашої уяви матимуть шанс обрости плоттю. Йдіть шляхом бажань.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на квітень 2022 року - "Четвірка мечів"

"Четвірка мечів", як і попередня карта, теж належить до молодших арканів Таро. Вона пов'язана з стихією повітря, у стандартній колоді карт - це хреста. Також мечі розповідають про випробування, інтелектуальний розвиток та болючі часи.

Час перепочити. Подумайте, що допоможе вам розслабитися, щоб мати сили для роботи та руху кар’єрними сходами. Іноді якісь новації ліпше відкласти до ліпших часів. Змиріться з тим, що на роботі буде гальмування, а можливо, щось доведеться "заморозити".

Беріть паузу, жалійте себе, аж поки не наберетеся сил. А іноді просто нічого не робіть. Ставтеся до себе м'яко та з любов’ю, бо виснажені ви все одно нічого не вдієте. Вам потрібно відновити свої ресурси, зокрема й моральні, щоб рухатися далі.

В житті є дні, які потрібно просто пережити, то просто поводьтеся спокійно та очікуйте, що подарує вам тиша.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяць на квітень 2022 року - "Трійка пентаклів"

"Трійка пентаклів" також належить до молодших арканів карт Таро. Вона "відповідає" за гроші та фінанси. У звичній нам колоді - це бубни. А стихія, з якою пов'язана карта - це бубни.

Ця карта говорить про професіоналізм, роботу в команді та важливість планування. Йдеться про професійний ріст, отримання матеріальних благ, чітку стратегію, усвідомлення свого потенціалу, співпрацю з багатьма людьми та необхідність командного духу. Зараз важливо, щоб інші усвідомили вашу майстерність, можливості будувати грамотну стратегію, уміння вдало співпрацювати з людьми. Якщо ви хочете отримувати більше коштів — навчіться розбиратися у деталях.

Успіх буде результатом планування та саме роботи в команді. Об’єднуйтеся з іншими людьми, щоб зробити щось вартісне. Сконцентруйтеся на власних знаннях. Також йдеться про те, що незабаром ви доєднаєтеся до важливого проєкту, у якому ви дуже зацікавлені.

Помізкуйте над створенням правильної атмосфери в команді. Пишайтеся своїми досягненнями та радійте талантам і вмінням.