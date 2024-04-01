Таропрогноз на квітень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро - це чудовий порадник, який може допомогти вам стати кращою версією себе. Також ви можете звернутися до них за допомогою у будь-який час доби. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Десятка жезлів"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто малих таємниць карт Таро, розповідає про важку ношу та бажання перезавантаження. Також ця карта належить до масті Таро жезлів і пов'язана з вогнем. Ця пов'язана з сміливістю, рухом вперед та бажанням розвитку.

Ви наче несете валізу без ручки, - тягнути далі важко, а викинути - шкода. Зараз ви зациклилися на занадто великій відповідальності у стосунках та бажанні усім подобатися. Не варто розпилятися на всіх. Також не потрібно корити себе у тому, що лише ви винні у ситуації, що склалася.

Розширте своє мислення. Припиніть бути у коханні "робочою конячкою". Усвідомте, що відбувається у ваших стосунках. Змініть своє ставлення до життя. Не втрачайте вашу мету.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Двійка пентаклів"

Ця карта свідчить про те, наскільки важливою є гнучкість мислення та вміння пристосовуватися до змін. Вона символізує, що для подолання будь-яких труднощів важливо вміння схопитися за будь-який шанс. Подивіться на життя з усмішкою, і вам стане легше знайти нові способи розв'язувати старі проблеми. Пристосовуйтеся до зовнішнього середовища і ви напрацюєте свій шлях досягнення поставленої мети.

Ви почнете відчувати впевненість у своїх талантах і вміннях, а, отже, і в самому собі. Не дайте змінам застати вас раптово, уважно стежте за всім, що може вивести вас з рівноваги.

Ця карта розповідає про прямодійність, справедливість, наполегливість, аналітичний склад розуму, активне розв'язання проблем, об'єктивний погляд на світ, завищені вимоги, справедливу думку, патріархальні цінності, гнучкість і обережність, інтелектуальні властивості.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Двійка жезлів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. "Двійка жезлів" представляє масть жезлів, яка символізує пристрасть, дієвість та бажання розвитку.

Ця карта говорить про досягнення, сміливість, бажання та розвиток особистої сили. У сфері фінансів ви можете почуватися всесильним, проте ще треба переконати у цьому інших людей. Тому сміливо відстоюйте свою думку та демонструйте ділові якості. Щоб досягнути фінансового успіху, проявіть наполегливість та гнучкість.

Також варто розширювати власні горизонти та підхоплювати нові ідеї, які витають у повітрі. Беріть "бика за роги" та рухайтеся далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше тарологиня передбачила ситуацію на фронті.

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