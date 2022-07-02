Таропрогноз на липень 2022 року: що карти нам віщують

Карти Таро дають відчуття єдності зі світом.

Карти Таро - це чудовий порадник, який може допомогти вам стати кращою версією себе. Також ви можете звернутися до них за допомогою у будь-який час доби. А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на липень 2022 року.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на липень 2022 року - "Колесо Фортуни"

Ця карта свідчить про неминучість, успіх, почуття часу, поворотний момент, долю. Вона підказує, що в житті нічого не визначено, окрім самої невизначеності, а кожний момент пов'язаний з початком нового циклу. Шукайте збіги, вчіться бачити цикли та ситуації, які повторюються, ловіть відчуття того, що вас несе потік, не упускайте можливість спіймати свій другий шанс, а успіх стукається у ваші двері. Очікуйте непередбачуваних подій.

Ви вільні у своєму виборі, який може або покращити ваше життя, або закинути вас у прірву. Якщо з'являється ця карта, то ви виявляєтеся у великому потоці або стаєте частиною великого циклу. Найголовніше тут - не сподіватися на "долю", а взяти на себе відповідальність за свої дії. Не думайте, що весь світ проти вас, влийтеся у космічний танець та станьте його частиною, будьте самі його хореографом. Ви готові почати все з чистого листа або кинутися у велику авантюру. В цей момент розпочинається нова фаза вашого життя, хочете ви цього чи ні.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на липень 2022 року - "Дев'ятка мечів"

Ця карта розповідає про мучеництво, переповнення емоціями, тривогу. Вона повідомляє про тривожні думки, усвідомлення неправильності своїх дій, бажання повернутися у минуле, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття невпевненості та вразливості.

Ця карта може здатися жахливою, але вона підказує, що темні часи скоро закінчаться. Ви можете підняти голову та побачити, що навіть у такій критичній ситуації можна побачити сонячне світло з глибини горя та відчаю. Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Знайдіть причини, які гальмують ваш рух вперед. Якщо ви так завантажені нинішніми проблемами, то як ви можете будувати подальші плани? Обирайте нові пріоритети. Іноді достатньо зовсім невеликих змін у погляді на ту чи іншу подію, щоб стався кардинальний зсув щодо ставлення до життя.

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Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця на липень 2022 року - "Двійка пентаклів"

Ця карта вказує на досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Вона свідчить про великий життєвий виграш, фінансову або матеріальну безпеку, насолоду усіма благами життя, зміни на краще, щастя, вміння отримувати прибутки.

Зараз йдеться про те, що ви досягнули чимало в роботі, ви навчилися контролювати свої страхи та сумніви. Ви вільні у своєму виборі робити що завгодно, поки відповідаєте за свої дії.

Настав час замислитися про себе. Замисліться про те, наскільки ви вільні, чи вам подобається незалежність чи не боїтеся ви стати впевненим у собі.

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