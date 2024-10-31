Таропрогноз на листопад 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюю людство своєю містикою та магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані у цих картах.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у листопаді 2024 року за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Колісниця"

Ця карта говорить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про погоню "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переоцінити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися від суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Туз пентаклів"

Ця карта належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро. Вона свідчить про нагороди, процвітання, розвиток та родючість. Протягом цього року вас очікуватимуть практичні досягнення та відчутні результати. Ви можете отримати реальну владу над іншими людьми та довіру у певних ситуаціях. Шукайте багатства, але не забувайте про труднощі реального світу.

Домагайтеся успіху та отримуйте вигоду зі всього. Зараз не час будувати повітряні замки, потрібно робити реалістичні плани та ретельно пропрацьовувати всі деталі. Використовуйте свої практичні знання та вміння заради себе та свого майбутнього. Нові починання мають бути приземленими та доступними. Також можуть з'явитися кошти для успішної реалізації проєктів. Будуйте ваш добробут.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Дев'ятка пентаклів"

Ця карта свідчить про значні досягнення, очищення, незалежність, самовпевненість. Можливо, ви отримаєте серйозний життєвий виграш, отримаєте контроль над ситуацією, досягнете фінансової та матеріальної безпеки, тому варто почати насолоджуватися життям, адже попереду - зміни на краще.

Зараз варто спіймати успіх за хвіст та сподіватися на вміння отримувати вигоду. Досягнувши чималого у роботі, ви відчуваєте радість та незалежність.

Ви навчилися контролювати свої сумніви та страхи. Зараз ви вільні у своєму виборі робити що завгодно. Але пам'ятайте і те, що ви - відповідальні за свої вчинки.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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