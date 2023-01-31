Таропрогноз на лютий 2023 року: що карти нам віщують

Карти Таро прийшли до нас з глибини віків, але й досі залишаються важливим езотеричним та психологічним цікавим артефактом, тому скористайтеся їхньою мудрістю, щоб досягнути кращого саморозвитку. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тарологічним прогнозом на лютий 2023 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Двійка мечів"

Ця карта свідчить про придушення емоцій та почуттів. Також йдеться про небажання дивитися правді у вічі. Зараз ви говорите одне, а робите цілком інше. Тому потрібно заспокоїтися і побути трішки недоступними для інших людей. Не заперечуйте своїх почуттів та не ігноруйте правду. Також вас можуть роздирати сумніви. Позбудьтеся небажання робити вибір.

Ви зробили бар'єр довкола серця і не бажаєте пускати туди когось. Зараз ви не можете чесно розібратися зі своїми емоціями. Тому потрібно бути відкритими, розкутими та не боятися правди.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяцчя "Четвірка кубків"

Ця карта свідчить про сумніви, нерішучість, самоаналіз, егоїзм. Також вона оповідає про розрив і розчарування, бажання йти своїм шляхом, невпевненість в собі, важливість самоаналізу для зцілення душевних ран, певну душевну черствість, відмову від подарунків долі, відчуття беззахисності, відсутність ініціативи, апатію та пасивність, застій у житті.

Ця карта свідчить про період, коли ми занурюємося у себе, створюємо захисні стіни перед зовнішнім світом і хочемо ділитися ні з ким, ні почуттями, ні думками. У такий час ми стаємо абсолютними інтровертами, але за іронією долі, саме цей період може виявитися для нас дуже продуктивним, особливо, якщо ми збережемо свою мотивацію. Хоча зараз життя може нам здаватися бляклим та нецікавим.

Очікуйте, що доля подарує вам важливий шанс і ви повернетеся до внутрішньої гармонії, достатньо тільки додати трішки зусиль. Але ніхто цього не зробить за вас. Розуміння себе стане першим кроком до відродження.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Лицар пентаклів"

Ця карта розповідає про працю, відповідальність, наполегливість, реалістичність, традиційність, догматизм, вірність, бажання виконати певні завдання, але водночас обережність, боязнь втратити свій шанс, повільне просування вперед.

Зараз варто бути чесним з самим собою і дізнатися, що працелюбність може обернутися для вас негативними якостями. Нині потрібно опанувати себе та виконати роботу, не маючи до неї жодних почуттів. Наведіть лад у фінансах. Настав час розбудити принципи, що сплять, щоб покращити своє життя.

Ви чесні та серйозні, прагнете вкладати свій час та сили у свій проєкт, але без пристрасті та ентузіазму. Не приховуйте свої внутрішні почуття. Позбавтеся песимізму, щоб рухатися далі. Не впустіть свій шанс через страх перед змінами. Скористайтеся потенційними можливостями і ви доможетеся успіху.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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