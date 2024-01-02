Таропрогноз на січень 2024 року: що карти Таро нам віщують

Карти Таро відомі людству кілька століть, проте їх намагаються пов'язати, то таємничими знаннями єгипетських жерців, то єврейською містичною Кабалою, але насправді карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на січень 2024 - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Туз кубків"

Ця карта свідчить про любов, глибокі почуття, інтимні стосунки, а іноді - і новий роман. Йдеться про початок нової любові або усвідомлення себе, висловлення ваших почуттів, любов у всіх її проявах, пристрасть до когось, встановлення нових зв'язків, бажання до саморозвитку, вдалий шанс, який потрібно реалізувати.

"Туз кубків" чітко вказує на нову стадію у стосунках. Якщо ви зараз вже перебуваєте у стосунках, то ваші почуття посиляться і вам захочеться ще більше їх поглибити. А якщо ви зараз не маєте постійних партнера або партнерку, то саме час зізнатися у почуттях.

Також варто звернути увагу на ті сфери розвитку, де потрібна любов. Якщо ви чесні з собою і добре розбираєтеся у власних почуттях, то настав час відкритися і порозумітися з іншими людьми.

До того ж йдеться про яскравий сексуальний зв'язок з кимось, віра у свою інтуїцію та можливість вибір, який допоможуть вам зробити ваші почуття.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Сонце"

Ця карта повідомляє про комунікації, щедрість, щастя, гру, творчість та ріст. Вона свідчить про нову дружбу, позбавлення від ілюзій та повну ясність, віру в себе, великі успіхи та досягнення, матеріальне щастя.



Настав час показати себе та здійснити мрії. Це позитивна карта, яка означає успіх та щастя. "Сонце" наповнює нас позитивними думками, які допоможуть досягнути мети. Архетипічно Сонце представляє сміливість, енергійність, глибоке розуміння та проникнення у суть подій. Потрібно рухатися вперед.

Варто очікувати великої любові, радості та звільнення від минулих страхів та сумнівів. Проте не потрібно надто пишатися своєю славою, щоб не звертати увагу на інших.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Лицар мечів"

Ця карта свідчить про самовпевненість, щирість, імпульсивність, інтелект, необережну критику, нетерплячку, нетактовність та знання. Вона закликає здійснити аналіз ситуації, відмовитися від почуттів. Вам потрібно навчатися правильно скеровувати свою енергію, замість того, щоб раптово ухвалювати рішення.

Можливо, вам потрібно оперативно розв'язати певну справу, але поспіх позбавить вас гостроти сприйняття і тверезої оцінки ситуації. Вам буде здаватися, що у вас вистачить впливу і розуму, щоб змусити інших виконувати ваші вказівки.

Вам необхідно більше впевненості у собі, щоб частіше висловлювати свою думку, сміливо зустрічати критику та думати про думки інших людей про вашу справу.

Також читайте Астрологічний прогноз на 2-3 січня

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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