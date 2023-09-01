Таропрогноз на вересень 2023 року: що карти нам віщують

У часи викликів зростає інтерес людей до магічних мистецтв, адже є сподівання, що карти Таро чи руни зможуть напророкувати долю. Проте ні карти, ні астрологія зараз не можуть сказати ані дату закінчення війни, ні час смерті російського президента Володимира Путіна, бо вони працюють на індивідуальному, а не глобальному рівні. Карти Таро показують не майбутнє, а саме ймовірне майбутнє, тому, як то кажуть - у Бога немає інших рук, окрім ваших.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про майбутнє, читайте таропрогноз на місяць - від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця на вересень 2023 року - "Сімка кубків"

"Сімка кубків" належить до молодших арканів карт Таро, тобто тих таємниць Таро, які розповідають про досить побутові речі у нашому житті. Масть кубків пов'язана з сердечними справами - любов'ю та душевними випробуваннями. Також вона "відповідає" за стихію води, а у стандартній колоді карт - це черва.

Ця карта говорить про реальність та мрії. Вона закликає протягом прийдешнього місяця замислитися, що для вас реальність, а що — мрії? Про що говорять ваші мрії? Чи мрієте ви про реальне чи про ілюзорне? У період кризи доцільно переглянути свої мрії, щоб "перетопити" їх у горнилі випробувань.

Якщо ви перебуваєте у стосунках або закохані по вуха, то прийшов час насолодитися вашими почуттями. Проте слід бути обережними та не дивитися на все довкола через "рожеві окуляри" кохання, аби не потрапити у солодкі сіті ілюзій.

Частіше дослухайтеся до голосу серця. Фантазуйте, і тоді картинки з вашої уяви матимуть шанс обрости плоттю. Йдіть шляхом бажань.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця на вересень 2023 року - "Паж жезлів"

Ця карта, як і попередня, належить до масті жезлів. Проте вона представляє так звані карти двору або фігурні карти. Вони можуть позначати і звичні події у вашому житті, але в деяких випадках вказують на конкретних людей. Зокрема, пажі - це зазвичай молоді люди або діти. Тому приділіть їм увагу.

Карта повідомляє про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця на вересень 2023 року - "Дев'ятка мечів"

"Дев'ятка мечів" належить до масті мечі. Але вона вказує на досить побутові речі, бо входить до молодших арканів карт Таро.

Ця карта говорить про переживання, наповнення емоціями, тривожні думки, розуміння неправильності своїх дій, бажання повернутися в минуле та все змінити, страх перед невідомим, безсонні ночі, почуття вразливості та непевності у собі.

Ця карта здається дуже похмурою, проте, вона говорить про те, що темні часи скоро закінчаться. Ми можемо підняти голову і побачити світло навіть з глибин горя та відчаю.

Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Усвідомте причини неспокою. Позбудьтеся того, що не дає вам розвиватися далі. Спробуйте будувати ваші плани, враховуючи минулі помилки.

Намагайтеся знайти та усвідомити свої слабкі місця. Серйозно попрацюйте над помилками та негативними почуттями. Обирайте нові пріоритети.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про те, коли відбудуться місячні та сонячні затемнення 2023 року.

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