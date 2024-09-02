Таропрогноз на вересень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро приваблюю людство своєю містикою та магією. Вони оповиті численними легендами та оповідями, проте насправді є своєрідною енциклопедією символів, за якою ворожки тлумачать символи, які зашифровані у цих картах.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас у вересні 2024 року за допомогою тарологічного прогнозу від майстрині Таро Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Трійка жезлів"

Ця карта Таро свідчить про прозорливість, експансію, дослідження, споглядання. Вона розповідає про досягнення вершини, впевненість у завтрашньому дні, пошук нових можливостей, бажання йти за новими орієнтирами, знання, коли потрібно діяти, передбачення майбутніх подій, початок нової подорожі, усвідомлення своїх намірів, розуміння сенсу своїх дій.

Це дуже творча карта, яка закликає досліджувати власні можливості. Зараз ви подолали певний етап у своєму житті, тому слід озирнутися довкола, що рухатися далі, перед тим, як обрати новий шлях.

Зараз настав час подумати, що вам треба, а від чого слід позбавитися. Потрібно застосувати свої знання про цей світ і показати іншим, що ви знаєте, куди рухатися далі. Ви маєте сміливо рухатися вперед.

Таропрогноз на роботу та кар’єру

Карта місяця - "Вісімка жезлів"

Ця карта Таро розповідає про обмеження, самознищення, ізоляцію та чутливість. Одним словом, ви, мабуть, втомилися від своєї нинішньої роботи або професії, бо ця карта говорить і про "життя за склом", відсутність свободи вибору, відчуття пастки та очікування порятунку, слабкість та скованість певними ілюзіями.

Карта підказує, що ви можете звільнитися від своїх "пут" і таки знайти нову та цікаву роботу, яка буде вам до смаку, проте ви залишаєтеся зв’язаними. Ви просто зараз не бажаєте зробити перший крок для свого блага.

Звісно, важко виплутатися з обмежень лінощів та апатії та прорватися крізь певні ілюзії, що вас оточують, але якщо не зробити хоч щось, то ситуація не зміниться. Не очікуйте спасителя: ніхто вас не врятує, окрім вас самих.

Таропрогноз на фінанси

Карта місяця "Король кубків"

Ця карта Таро належить до карт двору. Її значення свідчить про стабільність, мудрість, дипломатичність, благородство та підтримку. Вона закликає вас протягом цього місяця бути вірними своїм почуттям та зайнятися розумінням людської натури для покращення фінансового становища. Також варто знайти мудрого наставника.

У фінансових викликах стримуйте почуття, проте не інстинкти. Тверезо оцінюйте ситуацію у спокійних обставинах. Будьте впевнені в обраному шляху. Не забувайте про твердість характеру та спокій у кризових ситуаціях. Правильно виконуйте свою роботу, зважайте на обставини. Терпіння і самодисципліна принесуть бажані зміни.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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