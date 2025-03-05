Таропрогноз на весну 2025 року: що карти нам віщуюють

Кожна карта Таро несе в собі унікальну енергію та послання, які можуть змінюватися залежно від розташування в розкладі та контексту питання.

Карти Таро — важливе дзеркало людських страхів, бажань та комплексів. Тлумачачи ці карти, ви зможете побачити себе в справжньому світлі завдяки символічній мові Таро. Водночас у деяких випадках вам може не сподобатися те, що ви побачите, але в цьому і полягає об'єктивність карт Таро, які, ймовірно, кажуть тільки правду. Тому читайте деталі у таропрогнозі на весну 2025 року від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта весни 2025 року "Двійка жезлів"

Ця карта розповідає про досягнення, сміливість, мирські бажання та особисту силу. У стосунках вас оманливо може захопити відчуття всесильності. Також не виключено, що ви будете переконувати інших людей у своїх талантах. Сміливо відстоюйте свій погляд, аби залишити слід на землі. Вам потрібно бути одночасно гнучкими та наполегливими. Підхоплюйте нові ідеї, розширяйте нові горизонти, але пройдіть випробування на зрілість суджень.

Можливо, вас захопить ейфорія, мов від кількох келихів шампанського, і ви будете впевнені в тому, що ви можете сказати і зробити те, на що були нездатні раніше. Проте не варто бути зарозумілим та бундючним. Але й настав час проявити ініціативу.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта весни 2025 року "Четвірка жезлів"

Ця карта свідчить про свято, радість, несподіванки та свободу. Також вона розповідає про успішне завершення справ, радісні події, гармонію у справах, гордощі за свої досягнення, звільнення від відповідальності, внутрішній спокій та умиротворення, радість спілкування, відчуття безпеки.

Настає час радощів та веселощів. Прийде гармонія, а разом з нею і кращі часи. Будьте впевненими у своїх намірах, зараз ви наблизилися до моменту успішного завершення справи і можете сміливо насолоджуватися результатом.

Також ця карта вказує на відчуття живої симпатії. Зараз внутрішня дитина підштовхує вас зняти личину дорослої людини і повністю віддатися веселощам. Смійтеся частіше, вирушайте назустріч новим пригодам і випромінюйте тепло власної душі.

Прогноз Таро на фінанси

Карта весни 2025 року "Четвірка пентаклів"

Ця карта свідчить про контрольовані капризи, впертість, застій, небажання рухатися з місця, віру в правильність обраного шляху, обмежене усвідомлення, маніпуляції матеріальними благами, скупість та жадібність.

"Четвірка пентаклів" каже, що ми тримаємося за те, що у нас є. Ми не можемо позбавитися старих речей, які не дають нам рухатися далі. Ми маніпулюємо стосунками, бо цього потребує наше "его".

Карта радить навіть у, здавалось би, безвихідній ситуації зібратися з силами та зайнятися організацією та ретельним плануванням майбутнього. Також ця карта розповідає про те, що слід позбутися скупої та жадібної людини поруч із вами, яка заважає вам розвиватися.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика – не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.

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