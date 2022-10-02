Таропрогноз на жовтень 2022: що карти нам віщують

Карти Таро з'явилися у Середньовічній Європі, а як засіб для ворожіння їх почали використовувати з кінця XVIII століття. Окультисти називали їх ключем до відповідей на всі запитання. Частко це правда, адже навіть психологи нині використовують їх у своїй роботі, особливо, для роботи з підсвідомим.

Дізнайтеся, що очікує вас у жовтні 2022 року за допомогою тарологічного прогнозу на останній місяць осені від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Ієрофант"

Ця карта свідчить про співпрацю, повагу, традиції та певні церемонії. Іноді цю карту Таро трактують як символ шлюбу або укладення договорів. Що б там не було, ваші стосунки точно перейдуть на новий рівень.

"Ієрофант" свідчить про те, що слід краще пізнати свого партнера, який завоював ваше серце. Плани з другою половинкою слід почати реалізовувати у життя. Але для цього потрібні зміни, не варто грузнути у рутині. Для нового — не чіпляйтеся за старе. А окрім ваших принципів, є ще й думка інших людей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Сімка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро, розповідає про замріяність, яка може шкодити вашій роботі. Також ви опікуєтеся своїми слабкостями, а не думаєте про нові вершини, які варто підкорити. Протягом цього тижня саме це буде заважати. Не варто проґавити можливості, які дарує вам життя.

Відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" і завищені очікування не допоможуть вам у кар'єрі. Припиняйте лінуватися, проявляйте ініціативність та беріться до роботи, а не до солодких мрій.

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Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Справедливість"

Ця карта свідчить про гармонію, про уроки долі та причини та наслідки. Зараз час застосувати ваше об'єктивне мислення. Ви маєте стати відповідним за свій вибір. Ця карта Таро закликає вам робити вибір. Пам'ятайте про раціональний підхід до справ. Не варто займатися порожнім критиканством та чужими справами, — спочатку влаштуйте свої.



Також ви можете отримати по заслугах, в нинішній ситуації ви винні самі. Перевірте свій бізнес — договори, виплату боргів тощо.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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