Таропрогноз на жовтень 2024 року: що карти нам віщують

Карти Таро прийшли до сучасного людства з глибини віків, але й досі залишаються важливим езотеричним та психологічним артефактом, тому скористайтеся їхньою мудрістю, щоб досягнути кращого саморозвитку. Тому пропонуємо вам ознайомитися з тарологічним прогнозом на прийдешній тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта місяця "Ієрофант"

Ця карта свідчить про співпрацю, повагу, традиції та певні церемонії. Іноді цю карту Таро трактують як символ шлюбу або укладення договорів. Що б там не було, ваші стосунки точно перейдуть на новий рівень.

"Ієрофант" свідчить про те, що слід краще пізнати свого партнера, який завоював ваше серце. Плани з другою половинкою слід почати реалізовувати у життя. Але для цього потрібні зміни, не варто грузнути у рутині. Для нового — не чіпляйтеся за старе. А окрім ваших принципів, є ще й думка інших людей.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта місяця "Вісімка жезлів"

Ця карта повідомляє про бажання рухатися вперед, дію, новини, можливості. Йдеться про вибір пріоритетів, роз'яснення своїх намірів, стрімкі дії, отримання важливого повідомлення, швидкий розвиток, зміну рішень, невизначеність ситуації та розуміння її суті.

"Вісімка жезлів" символізує незакінчений рух. Ця карта підказує звернути увагу на інтуїтивні ідеї та внутрішні порухи, які викликані реакцією на певну подію.

Настав час визначити, що ви хочете робити далі. Також слід зрозуміти чи правильні ваші дію у той чи інший момент. Зараз необхідні швидкі та рішучі дії. Домогтися бажаного можна лише ними.

Прогноз Таро на фінанси

Карта місяця "Паж пентаклів"

Ситуацію з фінансами та грошима чудово описує карта Таро, яка називається "Паж пентаклів". Ця карта говорить про те, що настав час бути практичними, ставити перед собою реальні завдання та сміливо розпочати новий проєкт. Перед вами, попри кризу, відкривається низка можливостей, а ваше завдання не проґавити їх. Сміливо попрацюйте над зміною професії чи стартом нової справи.

Зараз хороший час, щоб звернутися за допомогою до друзів, але не мрійливих романтиків, а до людей з практичним поглядом на життя.

Спитайте себе, на що ви здатні? Чи дійшли ви до кордонів своїх можливостей, можливо, ви просто боїтеся зробити наступний крок, щоб отримувати більше. Не відкладайте на завтра те, що ви можете зробити сьогодні.

Ретельно плануйте свої дії. Радійте хорошим можливостям, справжнім шансам, які дарує вам життя. Відкрийтеся для цінного досвіду і все буде гаразд.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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