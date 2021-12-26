Таропрогноз на зиму 2022 року: що нам карти віщуюють

Таропрогноз на зиму 2022 року: що нам карти віщуюють

Карти Таро показують ймовірне майбутнє, яке, у будь-якому випадку, можна змінити.

Карти Таро уже близько півтисячі пророкують ймовірне майбутнє. Спочатку це була своєрідна енциклопедія символів, а ще - карткова гра, далі - "винахід диявола", а нині картами Таро користуються як сучасні неоязичники, так і психотерапевти.

Дізнайтеся, що очікує вас у взимку 2022 року за допомогою тарологічного прогнозу на зимові місяці від езотерикині Олени Кузьмич.

Таропрогноз кохання на зиму 2022 року

Карта Таро "Сила"

Ця карта говорить про силу, усвідомлення, співчуття тощо. Якщо у розкладі з’являється "Сила", то слід усвідомити реальність буття і нарешті почати керувати власним життям. У стосунках варто взяти відповідальність за свої вчинки. Проте будьте терпимі до чужих вад. У коханні прийшов час урівноважити чинний стан справ між його духовним та плотським боками.

Також у стосунках варто докласти чимало зусиль, щоб отримати той результат, який ви хочете. Йдеться не про фізичну силу, а про потенціал інтелекту. Водночас слід спокійніше ставити до свого і чужого роздратування.

Потрібно замислитися над тим, чи не віддаєте ви забагато партнеру, не отримуючи нічого замість або отримуючи занадто мало. Для розв’язання любовних проблем потрібні розуміння власних мотивів та емоційних реакцій.

Таропрогноз на робота та кар’єру на зиму 2022 року

Карта Таро "Паж жезлів"

Ця карта розповідає про бажання піти у новому напрямку, творчий ентузіазм та перевірку своїх сил. Якщо у розкладі з’являється ця карта, то прийшов час розпочати нову справу, дослідити всі можливості, які відкриваються перед вами, і отримати натхнення від перспектив, які відкриваються перед вами.

Проте слід бути обережними, через нові ідеї ви можете забути про рідних та близьких, яким ви раніше довіряли. Також спочатку потрібно закінчити "хвости", відпочити, а тоді вже братися за щось нове.

Карта каже і про те, що чим більше ви сил та натхнення вкладете у нову справу, тим більшого успіху ви доб’єтеся.

Таропрогноз на фінанси на зиму 2022 року

Карта Таро "Трійка пентаклів"

Ця карта говорить про те, що вам зараз знадобиться професіоналізм, робота в команді та ретельне планування. Ця карта Таро розповідає і про можливості для професійного зростання, отримання матеріальних благ, грамотну стратегію, усвідомлення власного потенціалу та співпрацю з людьми.

На це треба звернути увагу, адже успіх гарантований саме довірі та співпраці з іншими людьми. Хороша організація — найліпший спосіб досягнути успіху. Потрібно сконцентруватися на власних навичках, знаннях та професійному зростанні. Радійте своїм успіхам.

Щоправда, не варто занадто концентрувати свою увагу на деталях.

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