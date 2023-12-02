Таропрогноз на зиму 2023-2024 років: що карти нам віщують

Карти Таро дозволяють осягнути людське життя на кілька кроків уперед. Це чудовий спосіб зрозуміти куди рухатися далі, а чого краще не уникати. Завдяки ворожінню на картах Таро можна дізнатися і минуле, щоб зрозуміти, які вчинки не варто було робити та до чого вони призвели.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта зими 2023-2024 "Колесо Фортуни"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про неминучість, успіх, відчуття важливості часу, поворотний пункт, долю.

Пам'ятай, що у житті нічого не визначено, окрім самої не визначеності, а кожний момент зв'язаний із початком нового циклу, також важливими є синхронність та збіги, можливість бачити ситуації, що повторюються, та цикли, відчуття того, що вас несе потік всесвіту, можливість спіймати свій шанс, що успіх стукає у ваші двері або непередбачувані події.

Колесо Фортуни - це карта поворотів долі, яка приносить нам успіх або провал. Ви вільні у своєму виборі, який дозволить покращити ваше життя або кинути вас у прірву. Зараз ви стаєте частиною великого циклу, але в жодному разі не можна розраховувати лише на долю.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта зими 2023-2024 - "Дев'ятка мечів"

"Дев'ятка мечів" належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і символізує побутові виклики у нашому житті, на відміну від доленосних старших арканів. Мечі представляють стихію повітря і "відповідають" за думки, виклики, кризу, переживання тощо.

Ця карта підказує, що не варто змиритися зі своїм почуттям "робочої конячки". Також потрібно позбутися вузькості думок та зрозуміти, що відбувається довкола вас.

Зараз у вас є ноша, яка треба нести, - важка робота або забагато обов'язків, - подумайте, чи не варто змінити своє ставлення до життя. Можливо, ви настільки загрузли в звичайних труднощах, що перестали бачити ціль та не розумієте, що робите. Тому відмовтеся від певних завдань, викликів, обов'язків та знайдіть час для відпочинку та задоволення.

Настав час подумати про причини своїх мук та нещасть. Усвідомте причини неспокою. Позбудьтеся того, що не дає вам розвиватися далі. Спробуйте будувати ваші плани, враховуючи минулі помилки.

Намагайтеся знайти та усвідомити свої слабкі місця. Серйозно попрацюйте над помилками та негативними почуттями. Обирайте нові пріоритети.

Прогноз Таро на фінанси

Карта зими 2023-2024 - "Колісниця"

Ця карта належить до старших арканів, тобто таємниць карт Таро. Зазвичай йдеться не про побутові події у житті, а саме доленосні. Такі карти не мають аналогів у звичній нам колоді карт.

Ця карта говорить про силу волі, чесність, сміливість і певну впертість у діях. Також вона розповідає про ривок уперед, контроль над думками і почуттями, досягнення успіху, духовні пошуки тощо. Водночас вона може вказувати про погоню "за двома зайцями", сексуальну силу та ризиковану авантюру у стосунках, де ви хочете перемогти за будь-яку ціну.

"Колісниця" підказує, що ключем до успіху може стати дуже сильна самомотивація або ваша особиста впертість. Також ви можете зустріти людину, яка стане уособленням цих рис характеру і дуже вас приваблювати.

Ця карта також каже, що слід переоцінити ваші стосунки з іншими людьми. Можливо, боротьба за серце буде дуже конкурентною. Тоді варто взяти життя у свої руки та позбавитися від суперників. Щоправда, контролювати всіх і вся теж не варто.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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