Таропрогноз на 1–7 вересня 2025 року: ясність для Дів, успіх для Стрільців

Карти Таро / © ТСН.ua

1–7 вересня — символічне активування осіннього циклу: Сатурн завершує ретроград, а Меркурій входить у Діву — саме час вийти на рівень, де виваженість і відповідальність ведуть вперед. Карти Таро допоможуть у цьому балансі внутрішнього порядку й зовнішніх дій.

Ця карта символізує завершення, стабільність і святкування. Вона говорить: час відчути стабільність, навіть серед перемін, і дозволити структурі підтримати новий старт.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків:

Овен — Двійка Кубків: баланс між особистим і професійним — саме сьогодні допомагає утримувати рівновагу.

Телець — Шістка Пентаклів: у цей період взаємна підтримка — ключ до стабільності.

Близнята — Сила: ваша внутрішня рішучість сьогодні сильніша за зовнішні перепони.

Рак — Туз Жезлів: нові проєкти і творчі пориви готові стати фундаментом для зростання.

Лев — Трійка Пентаклів: співпраця й командна енергія дають найбільший результат.

Діва — Імператор: логіка й структура надають впевненості — сміливо вибудовуйте плани.

Терези — Трійка Кубків: дружба, радість і тепло — ваші емоційні джерела сили.

Скорпіон — Колісниця: рішучий рух уперед — з управлінням власною енергією ви зможете подолати перешкоди.

Стрілець — Туз Кубків: нове відкриття емоційного шляху — веде до душевного оновлення.

Козоріг — П’ятірка Мечів (перевернута): старі суперечності відпадають — настав час рухатися в сторону миру.

Водолій — Верховна Жриця (перевернутий): настав час діяти, а не ідеалізувати — досвід наполегливої роботи вас підтримує.

Риби — Маг: ваша здатність втілювати ідеї — головний ресурс цього тижня.

Це — тиждень нових устремлінь, коли структура допомагає рухатися уперед, а внутрішня сила — бути вірним курсу. Чіткі дії й мудре співпізнання з енергією Таро ведуть до стабільного старту вересня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

