Астрологія
450
2 хв

Таропрогноз на 1–7 вересня 2025 року: ясність для Дів, успіх для Стрільців

Перший тиждень вересня веде у нову пору — час структури й усвідомлених змін. Карти Таро натякають: структура, внутрішня сила і ясне бачення — саме ті ресурси, які допоможуть зорієнтуватися у новому сезоні.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

1–7 вересня — символічне активування осіннього циклу: Сатурн завершує ретроград, а Меркурій входить у Діву — саме час вийти на рівень, де виваженість і відповідальність ведуть вперед. Карти Таро допоможуть у цьому балансі внутрішнього порядку й зовнішніх дій.

Ця карта символізує завершення, стабільність і святкування. Вона говорить: час відчути стабільність, навіть серед перемін, і дозволити структурі підтримати новий старт.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Прогноз для знаків:

  • ОвенДвійка Кубків: баланс між особистим і професійним — саме сьогодні допомагає утримувати рівновагу.

  • ТелецьШістка Пентаклів: у цей період взаємна підтримка — ключ до стабільності.

  • БлизнятаСила: ваша внутрішня рішучість сьогодні сильніша за зовнішні перепони.

  • РакТуз Жезлів: нові проєкти і творчі пориви готові стати фундаментом для зростання.

  • ЛевТрійка Пентаклів: співпраця й командна енергія дають найбільший результат.

  • ДіваІмператор: логіка й структура надають впевненості — сміливо вибудовуйте плани.

  • ТерезиТрійка Кубків: дружба, радість і тепло — ваші емоційні джерела сили.

  • СкорпіонКолісниця: рішучий рух уперед — з управлінням власною енергією ви зможете подолати перешкоди.

  • СтрілецьТуз Кубків: нове відкриття емоційного шляху — веде до душевного оновлення.

  • КозорігП’ятірка Мечів (перевернута): старі суперечності відпадають — настав час рухатися в сторону миру.

  • ВодолійВерховна Жриця (перевернутий): настав час діяти, а не ідеалізувати — досвід наполегливої роботи вас підтримує.

  • РибиМаг: ваша здатність втілювати ідеї — головний ресурс цього тижня.

Це — тиждень нових устремлінь, коли структура допомагає рухатися уперед, а внутрішня сила — бути вірним курсу. Чіткі дії й мудре співпізнання з енергією Таро ведуть до стабільного старту вересня.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, астрологи назвали три знаки зодіаку, яким усміхнеться талан у вересні 2025 року.

Наступна публікація

