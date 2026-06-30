Таропрогноз на 1 липня 2026 року: кому перший день місяця принесе удачу, а кому доведеться зробити вибір

Карти Таро / © ТСН.ua

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Перший день липня задає тон усьому місяцю. Карти Таро вказують: зараз відкривається новий цикл, у якому особливу роль відіграватимуть рішення, прийняті саме сьогодні. Це хороший день для стартів, перегляду планів і постановки нових цілей.

Енергія дня сприяє активності, творчості і внутрішньому оновленню. Те, що ви почнете зараз, матиме довший вплив, ніж здається на перший погляд.

Таропрогноз на 1 липня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Овнам день приносить нову енергію, цікаву ідею або можливість розпочати важливу справу. Не бійтеся діяти першими.

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Телець — Король Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, фінансову впевненість і хороші перспективи у справах, пов’язаних із роботою.

Близнята — Закохані

Близнятам доведеться зробити важливий вибір. Він може стосуватися стосунків, нових можливостей або життєвого напряму.

Рак — Королева Кубків

Ракам варто максимально довіряти інтуїції. Ваші емоції сьогодні стануть точним індикатором правильного рішення.

Лев — Сонце

Левам випадає одна з найсильніших карт колоди. День принесе хороші новини, внутрішню силу і сприятливі обставини.

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Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам день сприяє роботі, розвитку навичок і закріпленню професійних результатів.

Терези — Колесо Фортуни

Терезам день приносить несподівані зміни. Те, що сьогодні здаватиметься хаотичним, дуже скоро покаже свою користь.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам настав час остаточно завершити стару історію. Липень починається для вас із глибокої внутрішньої трансформації.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям день приносить активність, енергію і бажання швидко рухатися вперед. Важливо не поспішати занадто сильно.

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Козоріг — Імператор

Козорогам день дає можливість укріпити позиції і взяти під контроль ситуацію, яка довго залишалася нестабільною.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить натхнення, нові перспективи і відчуття, що попереду відкривається правильний шлях.

Риби — Дев’ятка Кубків

Рибам день приносить задоволення, хороші новини і приємне відчуття внутрішньої гармонії.

Кому пощастить 1 липня

Леви, Водолії та Тельці можуть отримати найбільше позитивних новин, підтримку і нові можливості.

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Кому варто бути уважними

Близнятам, Скорпіонам і Стрільцям варто не поспішати з рішеннями і дозволити подіям розвиватися природно.

Загальний прогноз на день

1 липня 2026 року стане днем старту нового етапу. Карти Таро показують: багато знаків зодіаку зараз входять у період, коли старі сценарії остаточно завершуються, а нові можливості вже починають формувати майбутнє.

Головний урок цього дня — не боятися починати заново. Саме перший день липня може стати точкою відліку для великих змін, які ви відчуєте вже дуже скоро.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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