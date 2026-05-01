ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Астрологія
Кількість переглядів
144
Час на прочитання
2 хв

Таропрогноз на 1 травня 2026 року: день нових початків і несподіваних шансів

1 травня 2026 року відкриє перед знаками зодіаку нові можливості — карти Таро підказують, кому варто діяти сміливо, а кому краще не поспішати з рішеннями.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Коментарі
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

1 травня — символічний день початку нового циклу. Карти Таро вказують: енергія оновлення вже відчутна, і багато знаків зодіаку отримають шанс змінити напрямок свого життя.

Це день можливостей, але не всі вони будуть очевидними. Важливо вміти побачити шанс там, де інші його не помічають, і не боятися зробити перший крок.

Таропрогноз на 1 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Овнам випадає потужний старт. Це день нових ідей, енергії і рішучості. Якщо ви давно хотіли почати щось нове — час настав.

Телець — Король Пентаклів

Тельцям день приносить стабільність і впевненість. Ви зможете зміцнити свої позиції у фінансах або роботі.

Близнята — Двійка Кубків

Близнятам день приносить гармонію у стосунках. Можливе нове знайомство або важлива розмова.

Рак — Четвірка Мечів

Ракам варто зробити паузу. День не для активних дій, а для відновлення і переосмислення.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найкращих днів. Успіх, радість і підтримка допоможуть вам досягти бажаного.

Діва — Сімка Пентаклів

Дівам доведеться чекати результатів. Ви вже зробили багато, і зараз важливо не поспішати.

Терези — Справедливість

Терезам доведеться ухвалювати чесні рішення. День вимагає об’єктивності і балансу.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам варто бути готовими до трансформації. Завершення одного етапу відкриє новий.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям день приносить рух і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.

Козоріг — Імператор

Козорогам день приносить контроль і стабільність. Ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і натхнення. Ви побачите перспективу і нові можливості.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам. Не все буде очевидним.

Кому пощастить 1 травня

Овни, Леви та Водолії можуть отримати найкращі можливості, натхнення і позитивні зміни.

Кому варто бути обережними

Скорпіонам, Рибам і Дівам варто уникати поспішних рішень і емоційних коливань.

Загальний прогноз на день

1 травня 2026 року — це день початку. Він може стати точкою відліку для нових подій і змін.

Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку отримують шанс зробити перший крок до нового життя. Головне — не боятися цього кроку.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
144
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie