Таропрогноз на 1 травня 2026 року: день нових початків і несподіваних шансів
1 травня 2026 року відкриє перед знаками зодіаку нові можливості — карти Таро підказують, кому варто діяти сміливо, а кому краще не поспішати з рішеннями.
1 травня — символічний день початку нового циклу. Карти Таро вказують: енергія оновлення вже відчутна, і багато знаків зодіаку отримають шанс змінити напрямок свого життя.
Це день можливостей, але не всі вони будуть очевидними. Важливо вміти побачити шанс там, де інші його не помічають, і не боятися зробити перший крок.
Таропрогноз на 1 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку
Овен — Туз Жезлів
Овнам випадає потужний старт. Це день нових ідей, енергії і рішучості. Якщо ви давно хотіли почати щось нове — час настав.
Телець — Король Пентаклів
Тельцям день приносить стабільність і впевненість. Ви зможете зміцнити свої позиції у фінансах або роботі.
Близнята — Двійка Кубків
Близнятам день приносить гармонію у стосунках. Можливе нове знайомство або важлива розмова.
Рак — Четвірка Мечів
Ракам варто зробити паузу. День не для активних дій, а для відновлення і переосмислення.
Лев — Сонце
Левам випадає один із найкращих днів. Успіх, радість і підтримка допоможуть вам досягти бажаного.
Діва — Сімка Пентаклів
Дівам доведеться чекати результатів. Ви вже зробили багато, і зараз важливо не поспішати.
Терези — Справедливість
Терезам доведеться ухвалювати чесні рішення. День вимагає об’єктивності і балансу.
Скорпіон — Смерть
Скорпіонам варто бути готовими до трансформації. Завершення одного етапу відкриє новий.
Стрілець — Лицар Жезлів
Стрільцям день приносить рух і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.
Козоріг — Імператор
Козорогам день приносить контроль і стабільність. Ви зможете впоратися з будь-якою ситуацією.
Водолій — Зірка
Водоліям день приносить надію і натхнення. Ви побачите перспективу і нові можливості.
Риби — Місяць
Рибам варто довіряти інтуїції, але не піддаватися страхам. Не все буде очевидним.
Кому пощастить 1 травня
Овни, Леви та Водолії можуть отримати найкращі можливості, натхнення і позитивні зміни.
Кому варто бути обережними
Скорпіонам, Рибам і Дівам варто уникати поспішних рішень і емоційних коливань.
Загальний прогноз на день
1 травня 2026 року — це день початку. Він може стати точкою відліку для нових подій і змін.
Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку отримують шанс зробити перший крок до нового життя. Головне — не боятися цього кроку.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.