Таропрогноз на 11–17 серпня 2025 року: що карти нам віщують

Цього тижня карти Таро радять шукати гармонію між швидкістю та усвідомленістю. Баланс стане вашим ключем до успіху: вчасно зупинитися, коли треба обдумати, та сміливо діяти, коли момент настане.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

Цього тижня карти Таро підказують, що успіх прийде до тих, хто зуміє поєднати дію та спокій. У період з 11 по 17 серпня 2025 року інтуїція, гнучкість і внутрішня рівновага допоможуть пройти будь-які виклики та використати можливості на максимум.

Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.

Таротема тижня — двійка пентаклів. Це символ уміння поєднувати кілька важливих справ одночасно, не втрачаючи внутрішньої рівноваги. Гнучкість, відкритість і готовність до змін допоможуть вам пройти цей період впевнено та без надмірного стресу.

Прогноз для знаків зодіаку

  • ОвенПовішений (перевернутий)
    Ви виходите зі стану застою й починаєте діяти рішуче. Настав час використати накопичений досвід для руху вперед.

  • ТелецьІмператриця
    Тиждень сприятливий для творчості, сімейних справ і турботи про себе. Живіть у гармонії з природними ритмами.

  • БлизнятаСонце
    Настає період ясності та радості. Ваш оптимізм стане магнітом для приємних подій.

  • Рактуз кубків
    Нові емоційні горизонти відкриваються перед вами: це може бути початок стосунків, натхнення або глибокий духовний досвід.

  • ЛевСила
    Ви зможете вплинути на ситуацію, поєднуючи впевненість і делікатність. Самоконтроль стане вашою перевагою.

  • ДіваП’ятірка пентаклів (перевернута)
    Період нестачі чи труднощів відходить у минуле. Очікуйте підтримки або відновлення стабільності.

  • ТерезиДурень
    Час для нових початків і несподіваних пригод. Довіряйте внутрішньому голосу, навіть якщо шлях ще не повністю зрозумілий.

  • СкорпіонІмператор
    Структурованість і дисципліна допоможуть вам реалізувати амбітні плани.

  • Стрілецьвісімка жезлів
    Події розвиватимуться швидко — готуйтеся приймати рішення без зволікань.

  • КозорігПомірність
    Важливо зберігати баланс між дією та відпочинком, щоб досягти внутрішньої гармонії.

  • ВодолійВерховна жриця
    Прислухайтеся до інтуїції, вона допоможе побачити приховані деталі й уникнути помилок.

  • РибиШістка кубків
    Милі спогади або зустріч із минулого принесуть теплі емоції й нагадають про важливі цінності.

Ці сім днів підштовхують до усвідомлених рішень, гармонії та вміння тримати баланс. Прислухайтеся до себе — і шлях відкриється сам.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.

Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.

