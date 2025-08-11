- Дата публікації
-
- Категорія
- Астрологія
- Кількість переглядів
- 80
- Час на прочитання
- 2 хв
Таропрогноз на 11–17 серпня 2025 року: що карти нам віщують
Цього тижня карти Таро радять шукати гармонію між швидкістю та усвідомленістю. Баланс стане вашим ключем до успіху: вчасно зупинитися, коли треба обдумати, та сміливо діяти, коли момент настане.
Цього тижня карти Таро підказують, що успіх прийде до тих, хто зуміє поєднати дію та спокій. У період з 11 по 17 серпня 2025 року інтуїція, гнучкість і внутрішня рівновага допоможуть пройти будь-які виклики та використати можливості на максимум.
Про це розповіла езотерикиня Олена Кузьмич.
Таротема тижня — двійка пентаклів. Це символ уміння поєднувати кілька важливих справ одночасно, не втрачаючи внутрішньої рівноваги. Гнучкість, відкритість і готовність до змін допоможуть вам пройти цей період впевнено та без надмірного стресу.
Прогноз для знаків зодіаку
Овен — Повішений (перевернутий)
Ви виходите зі стану застою й починаєте діяти рішуче. Настав час використати накопичений досвід для руху вперед.
Телець — Імператриця
Тиждень сприятливий для творчості, сімейних справ і турботи про себе. Живіть у гармонії з природними ритмами.
Близнята — Сонце
Настає період ясності та радості. Ваш оптимізм стане магнітом для приємних подій.
Рак — туз кубків
Нові емоційні горизонти відкриваються перед вами: це може бути початок стосунків, натхнення або глибокий духовний досвід.
Лев — Сила
Ви зможете вплинути на ситуацію, поєднуючи впевненість і делікатність. Самоконтроль стане вашою перевагою.
Діва — П’ятірка пентаклів (перевернута)
Період нестачі чи труднощів відходить у минуле. Очікуйте підтримки або відновлення стабільності.
Терези — Дурень
Час для нових початків і несподіваних пригод. Довіряйте внутрішньому голосу, навіть якщо шлях ще не повністю зрозумілий.
Скорпіон — Імператор
Структурованість і дисципліна допоможуть вам реалізувати амбітні плани.
Стрілець — вісімка жезлів
Події розвиватимуться швидко — готуйтеся приймати рішення без зволікань.
Козоріг — Помірність
Важливо зберігати баланс між дією та відпочинком, щоб досягти внутрішньої гармонії.
Водолій — Верховна жриця
Прислухайтеся до інтуїції, вона допоможе побачити приховані деталі й уникнути помилок.
Риби — Шістка кубків
Милі спогади або зустріч із минулого принесуть теплі емоції й нагадають про важливі цінності.
Ці сім днів підштовхують до усвідомлених рішень, гармонії та вміння тримати баланс. Прислухайтеся до себе — і шлях відкриється сам.
Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.
Нагадаємо, що раніше ми писали про закінчення війни в Україні: відомий астролог здивував новим передбаченням.
Астролог вважає, що перемир’я в Україні може настати вже цього літа.