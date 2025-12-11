Таропрогноз на 11 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Середина грудня — період, коли події прискорюються, а внутрішні відчуття стають чіткішими. Таро на 11 грудня підсвічує ті сфери, де потрібна сміливість, мудрість або відпускання. Для одних знаків день обіцяє прорив та натхнення, для інших — потребу уповільнитися й переглянути власні рішення. Цей день працює як точка фокусування: він показує реальні настрої, приховані мотиви та правильний напрямок руху перед фінальним ривком року.

Овен — Паж Жезлів

День нових імпульсів та ідей. Ви можете отримати пропозицію, новину або натхнення, що підштовхне до дії. Гарний час для креативу та сміливих ініціатив.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Стабільний, приємний день. Ви відчуєте результати власної праці та зможете дозволити собі трохи комфорту. Можливе фінансове надходження або приємна покупка.

Близнята — П’ятірка Мечів

Остерігайтеся конфліктів та суперечок. День може принести емоційні загострення або непорозуміння. Не беріться доводити свою правоту — це не принесе вигоди.

Рак — Королева Жезлів

Енергійність, впевненість і лідерський настрій. Ви легко впораєтесь із завданнями й зможете надихнути інших. Добрий день для сміливих кроків і просування у справах.

Лев — Вісімка Кубків

Час відпустити те, що більше не служить вам. Можлива внутрішня потреба дистанціюватися або змінити напрямок. День для важливих внутрішніх рішень.

Діва — Двійка Мечів

Ви стоїте перед вибором або ситуацією, де потрібно дати відповідь. Не поспішайте — збалансуйте аргументи. Важливо зняти внутрішні блоки, щоб побачити істину.

Терези — Королева Пентаклів

День турботи про ресурси, дім і стабільність. Ви отримуєте підтримку або самі стаєте опорою для інших. Добре займатися побутовими та фінансовими справами.

Скорпіон — П’ятірка Кубків

Можливий спад настрою через спогади або переживання. Карта радить не зациклюватися на втраті — попереду є нові можливості. Подивіться на ситуацію з іншого боку.

Стрілець — Десятка Жезлів

Ви можете відчути втому або перевантаження справами. Пора делегувати та не тягнути все самостійно. Намагайтеся звільнити простір перед завершенням року.

Козоріг — Правосуддя

День справедливих рішень, документів, балансування. Можливі формальні зустрічі, вирішення юридичних або робочих питань. Об’єктивність — ваш ключ.

Водолій — Повішений

День зупинки та переоцінки. Події можуть сповільнитися, але це принесе новий погляд на ситуацію. Не чиніть опір — пауза зараз працює на вас.

Риби — Король Кубків

Емоційна мудрість і гармонія. Ви легко впораєтесь зі складними розмовами, зможете підтримати інших або отримати підтримку самі. Хороший день для творчості й інтуїтивної роботи.

Грудень 2025 року вказує на ключові переходи: ясність і рішення для одних, глибока робота з внутрішнім світом — для інших, а для когось — натхнення, спокій і відчуття завершеності. Карти дають чіткий орієнтир: завершити рік варто усвідомлено, не поспішаючи, слухаючи внутрішній голос та обираючи те, що зміцнює ваш шлях у 2026 році.

