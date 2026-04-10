Таропрогноз на 11 квітня 2026 року: день несподіваних рішень і переломних моментів

11 квітня 2026 року може стати днем, коли багато знаків зодіаку зіткнуться з необхідністю діяти швидко — карти Таро попереджають про важливі повороти і нові можливості.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

11 квітня — день, коли події можуть розвиватися швидше, ніж ви очікуєте. Карти Таро вказують: це момент, коли важливо не зволікати і вміти адаптуватися до змін.

День може принести як нові можливості, так і ситуації, які вимагатимуть швидких рішень. Головне — не втратити контроль і не діяти на емоціях.

Таропрогноз на 11 квітня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Вісімка Жезлів

Овнам день принесе динаміку і новини. Події можуть розвиватися стрімко, і вам доведеться швидко реагувати. Це хороший момент для активних дій.

Телець — Ієрофант

Тельцям варто дотримуватися перевірених принципів. День сприятливий для навчання, порад і рішень, які базуються на досвіді.

Близнята — Сімка Мечів

Близнятам варто бути уважними до деталей. Можливі недомовки або ситуації, де не все прозоро. Не поспішайте довіряти.

Рак — Десятка Пентаклів

Ракам день приносить стабільність і впевненість. Це хороший час для фінансових і сімейних питань.

Лев — Маг

Леви отримують шанс впливати на ситуацію. Ви можете змінити хід подій, якщо проявите ініціативу і впевненість.

Діва — Четвірка Мечів

Дівам варто зробити паузу. День не для активних дій, а для відновлення і переосмислення.

Терези — Трійка Кубків

Терезам день приносить радість, спілкування і легкість. Це хороший час для зустрічей і підтримки.

Скорпіон — Лицар Пентаклів

Скорпіонам варто рухатися поступово. Це день стабільної роботи і маленьких, але важливих кроків.

Стрілець — Колесо Фортуни

Стрільцям день приносить несподівані зміни. Події можуть розвернутися у новий бік, і це буде на вашу користь.

Козоріг — Диявол

Козорогам варто бути уважними до залежностей і контролю. Не варто дозволяти страхам або прив’язаностям керувати рішеннями.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і відновлення. Ви зможете побачити перспективу навіть у складних ситуаціях.

Риби — Двійка Кубків

Рибам день приносить гармонію у стосунках. Це час для зближення і щирих розмов.

Кому пощастить 11 квітня

Леви, Раки та Водолії можуть отримати найкращі можливості і позитивні результати.

Кому варто бути обережними

Козорогам, Близнятам і Дівам варто уникати поспішних рішень і уважніше ставитися до ситуацій.

Загальний прогноз на день

11 квітня 2026 року — це день руху і змін. Він не залишає часу на сумніви.

Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть отримати шанс змінити ситуацію на свою користь — якщо не боятимуться діяти.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

