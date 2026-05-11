Астрологія
50
3 хв

Таропрогноз на 11 травня 2026 року: кому відкриються нові можливості, а кому доведеться переглянути плани

11 травня 2026 року стане днем важливих рішень, несподіваних новин і внутрішніх прозрінь — карти Таро підказують, кому варто діяти сміливо, а кому краще не поспішати.

Олена Кузьмич
Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

11 травня стане днем, коли інтуїція і здоровий глузд мають працювати разом. Карти Таро вказують: сьогодні важливо не лише реагувати на події, а й розуміти їхній прихований сенс.

Для багатьох знаків зодіаку цей день стане моментом переоцінки. Те, що ще недавно здавалося стабільним, може змінитися, а несподівані новини — вплинути на подальші плани.

Таропрогноз на 11 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Лицар Жезлів

Овнам день приносить енергію і бажання рухатися вперед. Ви будете готові швидко діяти, але важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль над ситуацією.

Телець — Королева Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, комфорт і впевненість. Це хороший час для фінансових рішень, домашніх справ і турботи про себе.

Близнята — Сімка Мечів

Близнятам варто бути уважними до інформації та людей. Не все буде таким чесним, як здається на перший погляд.

Рак — Десятка Кубків

Ракам день приносить емоційне тепло і гармонію. Це хороший час для сім’ї, близьких і приємних моментів.

Лев — Сонце

Левам випадає один із найсильніших днів. Успіх, ясність і підтримка допоможуть досягти бажаного.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться зосередитися на роботі. Це день уважності до деталей, дисципліни і поступового прогресу.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків або життєвого напрямку.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам варто бути готовими до завершення певного етапу. Зміни можуть бути непростими, але вони відкриють нові можливості.

Стрілець — Туз Жезлів

Стрільцям день приносить новий старт, натхнення і бажання діяти. Це хороший час для нових ідей і проєктів.

Козоріг — Імператор

Козорогам день дає стабільність і контроль. Ви зможете впоратися навіть із непростими питаннями.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і нові перспективи. Ви можете отримати знак, що рухаєтеся у правильному напрямку.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не дозволяти страхам керувати рішеннями. Не все буде очевидним одразу.

Кому пощастить 11 травня

Леви, Тельці та Стрільці можуть отримати хороші новини, підтримку і нові можливості.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто уникати поспішних рішень та емоційних реакцій.

Загальний прогноз на день

11 травня 2026 року — це день внутрішніх висновків і нових шансів. Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, що настав час рухатися вперед.

Головне — не триматися за те, що вже втратило сенс, і не боятися нових можливостей, навіть якщо вони спершу здаються незвичними.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

