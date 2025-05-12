Таропрогноз на 12-18 травня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро з'явилися кілька століть тому і завдяки популяризації їх у містичних фільмах та серіалах стали буденним атрибутом ворожки. Проте карти Таро - це набагато більше, ніж просто мантичний інструмент, адже вони напряму працюють з нашою підсвідомістю, допомагаючи вийти з конфліктних ситуацій, зрозуміти свої бажання та прагнення й дізнатися можливе майбутнє.

А для того, щоб дізнатися більше про власне можливе майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Сонце"

Ця карта, яка належить до старших арканів, тобто таємниць Таро, свідчить про радощі життя. Тому у сердечних справах покажіть, що у вас — велике серце. Будьте простішими, дійдіть від душі й балуйте людей, яких ви любите. Радійте сонячній порі. В такі моменти ви навіть можете відчути себе по-дитячому і насолоджуватися життям.

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Перед вами — чиста сторінка. Повірте в те, що певні проблеми у стосунках, якщо вони є, вирішаться швидко, якщо ви, звісно готові до цього. Протягом цього тижня помізкуйте над тим, чи можете спонтанно радіти життю та обирати сонячний, а не тіньовий бік життя.

Просто насолоджуйтеся перебуванням з коханими, грайтеся з дітьми й тіштеся. Любіть життя, і прийматимете себе таким, яким ви є.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Туз мечів"

Ця карта Таро, яка належить до молодших арканів, тобто таємниць Таро і представляє тузи. "Туз мечів" представляє ще й масть мечів, яка свідчить про інтелектуальний складник, життєві випробування, розум та блискавичну реакцію.

Ця карта розповідає про чистоту, правду, об'єктивність, чесність та справедливість. Вона каже, що настав час позбавитися від ілюзій, зрозуміти подальший шлях, логічно пояснювати собі певні явища, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Зіткніться з реальністю та пройдіть екзамен долі. Проаналізуйте свою мотивацію, не забувайте про винахідливість та гостроту розуму.

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Ця карта з'являється тоді, коли щось у вашій душі прагне вираження та нарешті досягніть справедливості. Також ця карта символізує логіку та впевненість під час поставання перед труднощами життя. Вірте в себе, не сумнівайтеся у ваших бажаннях, будьте готовими до дій та усвідомлюйте свої можливості.

Настав час поглянути правді у вічі та відмовитися від гіркоти та розчарувань минулого. "Туз мечів" - це карта стійкості, рішучості та максимальної внутрішньої чесності. Зараз ви можете прояснити ситуацію, розсіяти сумніви, і тоді дорога для вас відкриється.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Лицар пентаклів"

Ця карта розповідає про працю, відповідальність, наполегливість, реалістичність, традиційність, догматизм, вірність, бажання виконати певні завдання, але водночас обережність, острах втратити свій шанс, повільне просування вперед.

Зараз варто бути чесним з самим собою і дізнатися, що працелюбність може обернутися для вас негативними якостями. Нині потрібно опанувати себе та виконати роботу, не маючи до неї жодних почуттів. Наведіть лад у фінансах. Настав час розбудити принципи, що сплять, щоб покращити своє життя.

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Ви чесні та серйозні, прагнете вкладати свій час та сили у свій проєкт, але без пристрасті та ентузіазму. Не приховуйте свої внутрішні почуття. Позбавтеся песимізму, щоб рухатися далі. Не впустіть свій шанс через страх перед змінами. Скористайтеся потенційними можливостями і ви доможетеся успіху.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що раніше ми представили таропрогноз на 2025 рік: що карти нам віщують.