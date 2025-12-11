Таропрогноз на 12 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Грудень рухається до кульмінації, і емоційна чутливість багатьох знаків зростає. Цей день приносить зміни, внутрішні прозріння та події, які допомагають підбити підсумки року. Для когось він стане часом відпочинку та відновлення, для когось — моментом успіху, а для інших — поштовхом до важливого вибору. Карти Таро показують, на що варто звернути увагу кожному, щоб провести день продуктивно та гармонійно.

Прогноз Таро на 12 грудня

Овен — Туз Кубків

Емоційний підйом, нові почуття, гармонія. День сприяє знайомствам, примиренням і творчим ідеям.

Телець — Четвірка Пентаклів

Стабільність і контроль. Дбайливо ставтеся до грошей та енергії. День для обережних, виважених рішень.

Близнята — Колесо Фортуни

Неочікуваний поворот подій. Удача поруч, але важлива гнучкість. Можливий прорив у справах.

Рак — Десятка Кубків

Гармонія в родині, підтримка, теплі розмови. Надзвичайно сприятливий день для стосунків.

Лев — Рицар Пентаклів

Робоча стабільність, послідовність і відповідальність. Ви рухаєтеся вперед надійним темпом.

Діва — Сімка Жезлів

Потрібно відстояти свої межі. Ви маєте достатньо сил, щоб перемогти в суперечці чи довести свою правоту.

Терези — Паж Кубків

Новини, натхнення, легке емоційне спілкування. Можливі романтичні прояви або творчі відкриття.

Скорпіон — Четвірка Мечів

Пауза та відпочинок. Це день для відновлення, сну, тиші та медитації. Не форсуйте події.

Стрілець — Трійка Пентаклів

Продуктивна співпраця. Добре працювати в команді, навчатися або починати спільні проєкти.

Козоріг — Імператор

Сила волі, структура та лідерство. Ви контролюєте ситуацію і формуєте правила гри. Час важливих рішень.

Водолій — Місяць

День інтуїції та підсвідомих сигналів. Можливі ілюзії або невизначеність. Не приймайте імпульсивних рішень.

Риби — Сонце

Успіх, радість, ясність. Один із найпозитивніших днів місяця. Чудово для особистих і професійних справ.

12 грудня стає днем посиленої емоційності та важливих внутрішніх рішень. Одні знаки отримають натхнення і підтримку, інші — ясність і структурність, а деякі — сигнал уповільнитись і відновити сили. Це хороший день, щоб визначити власні пріоритети перед завершенням року й рухатися далі з упевненістю.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

