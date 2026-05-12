Таропрогноз на 12 травня 2026 року: день змін, важливих рішень і нових можливостей

12 травня 2026 року може принести знакам зодіаку несподівані новини, емоційні відкриття та шанс змінити ситуацію на свою користь — карти Таро підказують, кому варто діяти, а кому краще перечекати.

Карти Таро

Карти Таро / © ТСН.ua

12 травня стане днем, коли багато ситуацій почнуть прояснюватися. Карти Таро вказують: сьогодні важливо не ігнорувати внутрішні відчуття і не боятися змінювати плани, якщо обставини цього вимагатимуть.

Це день нових висновків і переоцінки. Для когось він стане моментом прориву, а для когось — необхідністю поставити крапку у виснажливій історії.

Таропрогноз на 12 травня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Овен — Туз Жезлів

Овнам день приносить нову енергію і сильний імпульс до дій. Це хороший час для старту нових проєктів і сміливих рішень.

Телець — Дев’ятка Пентаклів

Тельцям день обіцяє стабільність, комфорт і задоволення результатами своєї праці.

Близнята — Сімка Мечів

Близнятам варто бути уважними до деталей і слів інших людей. Не вся інформація буде чесною.

Рак — Королева Кубків

Ракам день приносить емоційну глибину і гармонію. Це хороший час для щирих розмов і підтримки близьких.

Лев — Сонце

Левам випадає дуже сильний день. Успіх, ясність і позитивні зміни допоможуть вам рухатися вперед.

Діва — Вісімка Пентаклів

Дівам доведеться багато працювати. День сприяє концентрації, навчанню і поступовому прогресу.

Терези — Закохані

Терезам доведеться зробити важливий вибір. Це може стосуватися стосунків або життєвого напрямку.

Скорпіон — Смерть

Скорпіонам варто бути готовими до завершення певного етапу. Зміни можуть бути непростими, але необхідними.

Стрілець — Лицар Жезлів

Стрільцям день приносить енергію і бажання діяти. Важливо не поспішати настільки, щоб втратити контроль.

Козоріг — Імператор

Козорогам день дає стабільність і контроль над ситуацією. Ви зможете ухвалити правильне рішення.

Водолій — Зірка

Водоліям день приносить надію і нові перспективи. Ви можете отримати знак, що рухаєтеся у правильному напрямку.

Риби — Місяць

Рибам варто довіряти інтуїції, але не дозволяти страхам впливати на рішення.

Кому пощастить 12 травня

Леви, Тельці та Водолії можуть отримати хороші новини, підтримку і нові можливості.

Кому варто бути обережними

Близнятам, Скорпіонам і Рибам варто уникати поспішних рішень та емоційних реакцій.

Загальний прогноз на день

12 травня 2026 року — це день внутрішньої ясності і важливих рішень. Карти Таро показують: саме зараз багато знаків зодіаку можуть зрозуміти, у якому напрямку рухатися далі.

Головне — не триматися за старе лише через страх змін. Нові можливості вже поруч.

Нагадаємо, перуанські шамани зробили шокувальний прогноз на 2026 рік. Чаклуни пророкують падіння режиму у Венесуелі та важку хворобу президента США, а також бачать закінчення війни в Україні.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

