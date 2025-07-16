Таропрогноз на 14-20 липня 2025 року: що карти нам віщують

Карти Таро / © ТСН.ua

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Карти Таро, які з'явилися кілька століть тому, уже завоювали численних прихильників серед різних прошарків суспільства. Вони озвучують своєрідні підказки долі та попередження, але, чи прислухатися до них - вирішує сама людина.

Нині існує кілька тисяч видів карт Таро, тому ви легко зможете їх придбати, якщо забажаєте опанувати це мистецтво.

Пропонуємо дізнатися, що очікує вас на прийдешній тиждень за допомогою тарологічного прогнозу на від майстрині Таро Олени Кузьмич.

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Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Королева кубків"

Ця карта належить до так званих фігурних карт або карт двору. Ця карта розповідає про м'якість, усвідомлення почуттів та образне мислення. Тобто, ця карта Таро у любові пропонує рухатися, мов вода, бо саме цю астрологічну стихію представляє "Королева кубків".

Протягом цього тижня варто проявити доброту і розуміння, гармонізувати свої почуття та знайти внутрішній баланс, опанувати мудрість та отримати цілющу силу від всього, що ви робите.

Не виключено, до вас потягнуться люди, які потребуватимуть підтримки та співчуття. Також, щоб вдало рухатися, варто позбавитися від злості та образ і стати більш співчутливим, як щодо себе, так і щодо інших.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "Сімка кубків"

Ця карта, яка належить до молодших арканів, тобто, таємниць Таро, розповідає про замріяність, яка може шкодити вашій роботі. Також ви опікуєтеся своїми слабкостями, а не думаєте про нові вершини, які варто підкорити. Протягом цього тижня саме це буде заважати. Не варто проґавити можливості, які дарує вам життя.

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Відсутність організованості, будівництво "повітряних замків" і завищені очікування не допоможуть вам у кар'єрі. Припиняйте лінуватися, проявляйте ініціативність та беріться до роботи, а не до солодких мрій.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Туз мечів"

Правда, об'єктивність, чесність та справедливість допоможуть вам рухатися у сфері фінансів. Також потрібно позбавитися від ілюзій, розуміти свій подальший шлях, логічно пояснювати свої вчинки, усвідомлювати, що погано, а що - добре. Але це все може не убезпечити вас від зустрічі з реальністю. Тому ретельно аналізуйте свої мотивації та будьте креативними.

Зараз вам потрібно виділитися з натовпу і велика потреба у справедливості. Проте одночасно це неможливо.

Вірте собі, не сумнівайтеся у собі, будьте готові до дій і оцінюйте власні можливості. Настав час подивитися правді у вічі, відмовтеся від гіркоти розчарувань у минулому, бо інакше ви не зможете рухатися далі.

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Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика — не науки, і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу й натхнення змінити своє життя на краще.