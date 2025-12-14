Таропрогноз на 14 грудня 2025 року для всіх знаків зодіаку

Карти Таро / © ТСН.ua

Реклама

Неділя 14 грудня проходить під знаком уповільнення та осмислення. Після активного тижня з’являється потреба зупинитися, розкласти думки по поличках і зрозуміти, що насправді має значення напередодні фінальної декади року. Таро цього дня говорить про відповідальність за власні рішення, внутрішній баланс і готовність відпускати те, що більше не працює. Для багатьох знаків це стане днем тихих, але важливих висновків.

Прогноз Таро на 14 грудня

Овен — Король Мечів

Чіткість, раціональність і холодний розум. День вимагає логіки й тверезих рішень. Гарний час для аналізу, планування та серйозних розмов без емоцій.

Реклама

Телець — Шістка Пентаклів

Баланс обміну. Ви або отримуєте допомогу, або самі стаєте підтримкою. День про справедливий розподіл ресурсів і вдячність.

Близнята — Двійка Кубків

Гармонійна взаємодія, підтримка, щирий контакт. День сприятливий для примирень, партнерських розмов і теплих зустрічей.

Рак — Король Кубків

Емоційна зрілість і спокій. Ви здатні тримати баланс навіть у складних темах. Гарний день для відвертих, але спокійних розмов.

Лев — П’ятірка Жезлів

Можливі дрібні конфлікти або суперництво. День радить не втягуватися в боротьбу за першість, якщо вона не має реальної цінності.

Реклама

Діва — Дев’ятка Кубків

Задоволення, внутрішній комфорт і відчуття «мені достатньо». Гарний день для відпочинку, приємних дрібниць і подяки собі.

Терези — Трійка Мечів

Емоційна правда може бути болісною. День для чесності, навіть якщо вона неприємна. Це очищення, яке веде до полегшення.

Скорпіон — Туз Пентаклів

Новий шанс у матеріальній або практичній сфері. День підходить для старту справ, планування бюджету чи важливих рішень.

Стрілець — Вісімка Жезлів

Прискорення подій, новини, рух. Можливі швидкі відповіді або несподівані пропозиції. День динамічний і продуктивний.

Реклама

Козоріг — Четвірка Пентаклів

Потреба втримати контроль. Карта радить перевірити, чи не тримаєтеся ви за щось занадто міцно. Баланс між безпекою і відкритістю — ключовий.

Водолій — Сімка Пентаклів

Очікування результатів. Ви вже багато зробили, тепер потрібне терпіння. День для оцінки проміжних підсумків.

Риби — Лицар Кубків

Романтичний, чутливий настрій. День сприяє м’якому спілкуванню, творчості, прояву почуттів і турботи.

14 грудня — день внутрішньої чесності та емоційного балансу. Карти Таро підказують, що саме зараз важливо не поспішати, а уважно подивитися на свої почуття, рішення та наміри. Для одних знаків це день гармонії, для інших — момент непростої, але необхідної правди. Саме такі дні допомагають завершувати рік усвідомлено.

Реклама

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Останній місяць року обіцяє бути найвидовищнішим для любителів астрономії. Грудень подарує нам яскравий парад планет, прощання з міжзоряною кометою, містичний супермісяць та один з найпотужніших метеорних дощів, який цього разу не затьмарить місячне сяйво.